A che ora Napoli-Milan? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

La decima giornata della Serie A 2023-2024 sarà caratterizzata da due appuntamenti di altissimo profilo che si svolgeranno nel weekend. Uno di questi è Napoli–Milan, il cui via è programmato per le 20.45 del 29 ottobre e che metterà la parola fine sul programma della domenica calcistica della massima serie. Sfida di lusso quella che andrà in scena al Maradona, il cui esito potrà rimescolare le gerarchie delle due squadre nella graduatoria del campionato.

Il Napoli di Rudi Garcia, dopo aver ritrovato il sorriso in campionato con il successo esterno a Verona, si è imposto anche nell’impegno successivo in Champions League con l’Union Berlino, domato grazie alla rete messa a segno da Giacomo Raspadori. Adesso l’asticella di difficoltà si alza, visto che il Milan è una formazione ben più attrezzata delle due affrontate in precedenza, ma in casa Napoli c’è convinzione che il risultato importante possa arrivare.

Discorso diverso per il Milan di Stefano Pioli. La battuta d’arresto in casa contro la Juventus e, soprattutto, il 3-0 subito sonoramente dal PSG in Champions League hanno messo qualche dubbio in testa ai supporter rossoneri dopo un buon inizio di campionato. L’occasione per riscattarsi si presenta immediatamente e, per mettere a tacere le voci di un malcontento all’interno dello spogliatoio, il Diavolo andrà alla caccia del successo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Milan, match valido per la 10ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN. La diretta streaming invece, avverrà su DAZN.

CALENDARIO NAPOLI-MILAN SERIE A 2023-2024

Domenica 29 ottobre

Ore 20.45 Napoli-Milan – Diretta tv su Zona DAZN (canale 214 di Sky), Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN.

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse