A che ora Musetti-Alcaraz oggi a Pechino e dove vederla in tv: programma e streaming

Dopo la prestigiosa affermazione contro il n.14 del ranking Karen Khachanov, recente vincitore del torneo di Zhuhai, Lorenzo Musetti sarà atteso ora ad una prova da far tremare i polsi: ad attenderlo agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023 troverà niente meno che il n.2 Carlos Alcaraz, vincitore di Wimbledon in questa stagione e degli US Open 2022.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ

Sulla carta si tratta di un confronto impari, con lo spagnolo che parte nettamente favorito. Eppure i due precedenti sono in parità. La prima volta l’italiano e l’iberico si affrontarono nella Finale dell’ATP 500 di Amburgo nel 2022: sulla terra battuta si impose il nostro portacolori per 7-5, 2-6, 6-3. Nell’ultimo Roland Garros, tuttavia, Alcaraz lasciò appena 7 game al classe 2002 toscano. Per la verità i due si erano ritrovati di fronte anche nel Challenger di Trieste nel 2020: all’epoca fu lo spagnolo ad imporsi al terzo set.

Sarà la prima volta che Musetti e Alcaraz si affronteranno su una superficie diversa dalla terra rossa. Il cemento, va detto, dovrebbe ulteriormente favorite il murciano.

L’ottavo di finale tra Musetti e Alcaraz si giocherà domenica 1° ottobre e sarà il terzo a partire dalle 6.30: in precedenza si disputeranno due match del tabellone femminile. L’incontro sarà visibile in tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

CALENDARIO OTTAVI ATP PECHINO 2023

Domenica 1° ottobre, Campo Diamond

Dalle 6.30

Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca)-Anhelina Kalinina (Ucraina)

A seguire: Aryna Sabalenka (Bielorussia)-Sofia Kenin (USA)

A seguire: Lorenzo Musetti (Italia)-Carlos Alcaraz (Spagna)

DOVE VEDERE MUSETTI-ALCARAZ IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis* (canale 64 digitale terrestre, 212 sul decoder Sky)

Diretta streaming: SupertenniX, Tennis TV (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport

*In caso di sovrapposizione con altri match, il match potrebbe anche essere trasmesso solo in streaming

Foto: Lapresse