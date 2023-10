A che ora la MotoGP su TV8 oggi: orario in chiaro gara GP Indonesia, programma, streaming

Ancora una volta, il fuso orario asiatico consentirà agli appassionati di MotoGP di gustarsi una “Colazione dei campioni”, giusto per prendere in prestito un epiteto tanto caro a Kenny Roberts Sr. Il leggendario centauro americano lo usava strizzando l’occhio, poiché non si riferiva alle corse in moto. Però, l’orario del Gran Premio d’Indonesia non può non richiamare il modo di dire usato dal californiano.

Si vedrà se l’edizione 2023 dell’appuntamento di Mandalika sarà lineare, oppure se vi saranno imprevisti di sorta come lo scorso anno, quando però non ci fu modo di annoiarsi. D’altronde le immagini della sciamana che percorreva la pit-lane a piedi nudi nel bel mezzo di una tempesta di pioggia e fulmini sono diventate un instant classic. Peraltro, il rito propiziatorio funzionò, poiché smise di piovere!

Nel 2022, tormentato da un tifone e dall’asfalto difettoso, in MotoGP vinse Miguel Oliveira (Ktm) davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Johann Zarco (Ducati Pramac). In Moto2 primeggiò invece il thailandese Somkiat Chantra, mentre in Moto3 la spuntò l’italiano Dennis Foggia. Quali amenità ci riserveranno le gare odierne? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP d’Indonesia in TV.

GP INDONESIA 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio d’Indonesia. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Mandalika.

STREAMING – L’evento indonesiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio dell’Indonesia, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 15 OTTOBRE

Ore 11.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 14.15 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

DOMENICA 15 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, MotoGP, Warm Up

Ore 6.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 7.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 9.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Le gare delle tre classi saranno riproposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 15 ottobre.

MotoGP: ore 12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

Moto2: prima replica nella notte di lunedì

Moto3: ore 13.00

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 16 ottobre.

Foto: MotoGPpress.com