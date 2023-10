A che ora la MotoGP su TV8, Sprint Race GP Australia 2023: programma, differita in chiaro, streaming

Siamo pronti per l’attesissima domenica del Gran Premio d’Australia. Dopo l’antipasto di ieri, rappresentato dalle qualifiche delle tre classi e, soprattutto, dalla gara lunga della MotoGP, questa notte andranno in scena le due gare di Moto3 e Moto2 e Sprint Race della classe regina.

Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island vivremo una domenica davvero interessante e intensa. Tra i curvoni ed i sali-scendi della pista australiana ci attendono tre gare di estrema rilevanza. Si inizierà alle ore 02.00 italiane con la gara della Moto3. Jaume Masià cercherà di allungare sugli inseguitori dopo aver superato Daniel Holgado.

Alle ore 03.15 italiane, quindi, si passerà alla classe mediana. In questo caso Pedro Acosta sembra ormai lanciatissimo verso il suo primo titolo in Moto2. Alle sue spalle Tony Arbolino è ormai distante 67 punti e sembra non poter contrastare lo spagnolo. Il piatto forte della nottata, ovviamente, sarà la MotoGP alle ore 05.00 con l’ennesimo capitolo dell’avvincente saga tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. La Sprint Race chiuderà il sipario del weekend.

La domenica del GP d’Australia sarà trasmessa da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre gare in differita. Alle ore 11.15 quella di Moto3, alle ore 12.30 quella di Moto2, alle ore 14.00 quella di MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre le differite delle gare saranno disponibili su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Sabato 21 ottobre

Ore 23.20 Moto3, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40 Moto2, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Domenica 22 ottobre

Ore 00.00 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),

Ore 01.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Differita gara Moto3 su TV8: ore 11.15

Differita gara Moto2 su TV8: ore 12.30

Differita gara MotoGP su TV8: ore 14.00

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo