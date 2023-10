F1, Max Verstappen: “Bene la pole, ma non ho fatto un giro grandioso”

Max Verstappen ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche Sprint Shoot-out, sessione valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, appuntamento numero diciotto del Mondiale F1 2023 in scena in quel di Austin (Texas).

Un risultato interessante quello dell’olandese, capace di posizionarsi davanti a tutti pur non facendo il miglior tempo in nessuno dei tre settori, fattore che lascia ben sperare in vista delle due gare. Il pilota della Red Bull segnando un crono di 1:34.538 si è posizionato davanti a Charles Leclerc, secondo a +0.055, e a Lewis Hamilton, terzo con +0.069.

Una volta intervenuto al parco chiuso, Verstappen ha commentato la sua prestazione “Oggi in qualifica siamo stati competitivi, nell’ultimo giro non sono stato grandioso ma sono in pole, questo significa che stiamo andando bene. Ci prospetta un pomeriggio emozionante, si vedranno molte macchine diverse assai vicina l’una con l’altra. Non si sa mai quello che può capitare in una gara sprint”.

Il detentore del titolo ha quindi proseguito: “Nel complesso credo che noi in gara andiamo bene, ma questa pista è molto impegnativa. La gestione delle gomme è un fattore chiave, ci sono tante curve ad alta velocità ed altre più lente, per cui sarà dura“.

Foto: LaPresse