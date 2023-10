A che ora Irlanda-Nuova Zelanda oggi in tv, Mondiali rugby 2023: quando inizia, dove vederla, canale, streaming

Al termine della prima fase a gironi della Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia, sono state determinate le otto qualificate alla seconda fase ad eliminazione diretta: per i quarti di finale oggi, sabato 14 ottobre, alle ore 21.00 si scontreranno Irlanda e Nuova Zelanda.

Sono passate ai quarti di finale le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi: nella Pool B l’Irlanda ha vinto il raggruppamento restando imbattuta e conquistando 19 punti, mentre nella Pool A la Nuova Zelanda ha chiuso al secondo posto a causa della sconfitta patita contro la Francia.

La diretta tv di Irlanda-Nuova Zelanda sarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro dei quarti di finale dei Mondiali 2023 di rugby.

CALENDARIO IRLANDA-NUOVA ZELANDA MONDIALI RUGBY

Quarti di finale – Sabato 14 ottobre

21.00 Irlanda-Nuova Zelanda – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e Now

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI