A che ora Inter-Roma? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

Inter-Roma: uno dei big match della 10a giornata della Serie A 2023-2024, è pronto, dopo la settimana dedicata alle coppe europee, ad andare in scena.

Da una parte la formazione di Simone Inzaghi, prima in classifica (22 punti), dall’altra quella di Josè Mourinho (squalificato), che ha un rendimento brillante in Europa League, ma che fatica di più a esprimersi in Serie A (14 punti).

A San Siro, al di la dell’intensità, degli schemi, della tattica e di tutti i possibili spunti che il match potrà regalare sarà la partita di Romelu Lukaku, che torna nello stadio che è stato suo per due periodi. Da ex che sarà, come ampiamente annunciato, contestatissimo e fischiatissimo.

Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo, in una sfida che negli ultimi anni ha visto l’Inter capace di prendersi tante ampie vittorie, ma la Roma essere in grado ogni tanto di piazzare la stoccata giusta.

Il match tra Inter e Roma della 10a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 29 ottobre

Ore 18.00 Inter-Roma – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

PROGRAMMA INTER-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse