A che ora inizia Roma-Vorskla oggi, Champions League calcio femminile: dove vederla in tv e streaming

Oggi, mercoledì 11 ottobre (ore 14.30), la Roma giocherà contro le ucraine del Vorskla Poltava nel secondo turno della Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde del Tre Fontane le ragazze di Alessandro Spugna saranno chiamate a dare conferma dei buoni risultati fatti vedere in campionato.

Per le campionesse d’Italia tre vittorie in altrettante partite, realizzando 13 reti e subendone solo 3. Un rendimento, quindi, molto convincente nel quale le giallorosse hanno sfruttato il proprio potenziale offensivo e messo in mostra un calcio propositivo. Nell’ambito della qualificazione alla fase a gironi, l’impegno odierno sarà da vincere, sfruttando anche il fatto di giocare contro le mura amiche.

Ricordiamo che nella menzionata fase a gironi ci sono già le campionesse in carica e le vincitrici del campionato delle tre federazioni più in alto nel ranking (Francia, Germania e Spagna). Dal momento che il Barcellona è sia detentore del titolo che campione di Spagna, è già parte dell’elite anche le vincitrice del campionato della quarta federazione in classifica (Inghilterra). Tradotto: Barça, Lione, Bayern Monaco e Chelsea sono le squadre in questione.

La sfida tra Roma e Vorskla Poltava andrà in scena quest’oggi a partire dalle 14.30 sul campo del Tre Fontane e sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube dell’AS Roma. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube dell’AS Roma.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli