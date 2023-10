Programma MotoGP, orari e tv GP Indonesia 2023: palinsesto Sky e TV8

Dopo una settimana di pausa, torna il Motomondiale con un’altra tappa nel continente asiatico. Questo fine settimana l’appuntamento è con il Gran Premio d’Indonesia, quindicesima gara del Mondiale 2023 in scena sul tracciato di Mandalika. In uno scenario incerto in praticamente tutte le classi, il weekend potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale per capire in quale direzione si muoveranno le tre classifiche dei piloti.

I riflettori saranno chiaramente puntati su Francesco Bagnaia, impegnato nell’arginare la grande forma di Jorge Martin, in questo momento distante solo tre punti. Non sarà invece della partita Marco Bezzecchi, rimasto fermo dopo un incidente avuto al ranch di Valentino Rossi che gli ha provocato la frattura della clavicola e di fatto lo metterà fuori gioco per il titolo.

In Moto2 sarà invece interessante vedere cosa farà Pedro Acosta, il quale può vantare un vantaggio di 50 lunghezze sul nostro Tony Arbolino. Scenario incertissimo invece nella Moto3, dove Jaume Masià si trova al comando con solo cinque lunghezze di vantaggio sul primo inseguitore Sasaki, mentre Holgado è a-8.

Il fine settimana del GP di Indonesia sarà trasmesso da Sky attraverso i canali Sky Sport MotoGP (208) che garantirà la diretta integrale e Sky Sport Uno (201). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta e in chiaro le qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, invece, le tre gare saranno proposte in differita. In streaming si potrà seguire su SkyGO, NOW e TV8.it. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutti i turni per non perdere nemmeno un semento del fine settimana indonesiano.

PROGRAMMA GP INDONESIA 2023 MOTOMONDIALE

Venerdì 13 ottobre

Ore 3.00-3.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 3.50-4.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 4.45-5.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 7.15-7.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 8.05-8.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 9.00-10.00, MotoGP, Prove libere

Sabato 14 ottobre

Ore 2.40-3.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 3.25-3.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 4.10-4.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 4.50-5.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5.15-5.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6.50-7.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7.15-7.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7.45-8.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8.10-8.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 15 ottobre

Ore 3.40, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP INDONESIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Su TV8 in chiaro saranno disponibili in diretta qualifiche e Sprint Race.

Diretta streaming: NOW, Sky Go e tv8.it (per qualifiche e Sprint Race)

Diretta Live testuale: OA Sport

La differita delle gare della domenica su TV8 sono previste rispettivamente per le ore 11.15 per la Moto3, 12.30 per la Moto2 e 14.15 per la MotoGP.

Foto: MotoGP.com Press