A che ora Fenerbahce Istanbul-Olimpia Milano stasera in tv: programma Eurolega basket, canale, streaming

Ancora poche ore e poi assisteremo all’esordio dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2023-2024. I ragazzi di Ettore Messina sfideranno questa sera alle ore 19:45 il Fenerbahce all’Ulker Sports And Event Hall di Istanbul (Turchia): in palio ci saranno subito punti importanti.

Sarà un debutto sicuramente complicato per Milano. Infatti, la squadra lombarda, reduce dal 12° posto della scorsa stagione, dovrà affrontare una compagine di ottimo spessore, che cercherà in ogni modo di fare subito bene davanti al pubblico di casa (da ricordare che nella scorsa edizione dell’Eurolega i turchi hanno raggiunto i quarti di finale e hanno poi perso la serie contro l’Olympiacos per 3-2). Per vincere servirà dunque una grande prestazione di Melli e compagni.

La partita tra Fenerbahce e Milano valida per la prima giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket si potrà vedere in diretta tv (a pagamento) su Sky Sport Arena HD (canale 204) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO FENERBAHCE-MILANO EUROLEGA 2023/2024

Venerdì 6 ottobre

Ore 19.45: Fenerbahce Beko Istanbul – EA7 Emporio Armani Milano all’Ulker Sports And Event Hall di Istanbul (Turchia) – Diretta tv su Sky Sport Arena HD (canale 204)

PROGRAMMA FENERBAHCE-MILANO EUROLEGA 2023/2024: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena HD (canale 204)

Diretta streaming: Sky GO, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo