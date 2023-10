A che ora Italia-Repubblica Ceca di calcio a 5 oggi e dove vederla in tv: programma e streaming Qualificazioni Mondiali 2024

Oggi, venerdì 6 ottobre (ore 20.00, diretta streaming sul sito della FIGC), la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà la Repubblica Ceca nel terzo incontro del Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali alla rassegna in Uzbekistan 2024. La compagine tricolore di Massimilano Bellarte è attesa da una sfida molto importante per la qualificazione alla prossima fase.

Gli azzurri, attualmente secondi con tre punti alle spalle della Spagna, puntano senza mezzi termini alla vittoria tra le mure amiche a Policoro dove l’accoglienza da parte del pubblico è stata molto calorosa. La formazione di Bellarte ci tiene, quindi, a regalare ai tanti appassionati una soddisfazione contro una squadra che fa della fisicità la sua arma migliore.

Fari puntati su Alex Merlim, stella della Nazionale e autentico trascinatore nella prima uscita contro la Slovenia. Il giocatore dello Sporting CP si augura di essere coadiuvato anche dai propri compagni al fine di garantire i tre punti e compiere un passo di non poco conto nella continuazione dell’avventura in chiave iridata.

La partita tra Italia e Repubblica Ceca, valida per il Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali alla rassegna in Uzbekistan 2024, sarà trasmessa in diretta streaming dal sito ufficiale della FIGC. OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA CECA CALCIO A 5 OGGI

Venerdì 6 ottobre

Ore 20.00 Italia vs Repubblica Ceca a Policoro – Diretta streaming sul sito della FIGC.

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA CECA CALCIO A 5: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: sito ufficiale della FIGC.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: Uefa.com