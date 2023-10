A che ora inizia il Giro di Lombardia 2023 e dove vederlo in tv: programma, canale, streaming, chi parteciperà

Solo un giorno e sarà Giro di Lombardia. La Classiche delle Foglie Morte andrà praticamente a chiudere la stagione 2023 di grande ciclismo; ci si aspetta una gara parecchio movimentata tra i grandi nomi che vorranno portarsi a casa una delle gare più emozionanti dell’anno, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a fare da capofila con i successi nelle ultime due edizioni.

Solito percorso adatto a chi sa andare bene in montagna visti i 4400 metri di dislivello distribuiti nei 238 chilometri da Como a Bergamo. Madonna del Ghisallo che inizierà subito a mettere fatica, con Roncola, Berbenn, Passo della Crocetta, Zambla Alta e Passo di Ganda a portare scompiglio prima della rampa di Colle Aperto ai -3 dal traguardo e il tratto in salita in ciottolato prima di Bergamo Alta.

Una startlist di spicco per questa 117esima edizione del Lombardia. Pogacar sarà ovviamente il favorito d’obbligo, seppur non ha incantato in questi appuntamenti italiani con tanti piazzamenti ma nessuna vittoria. Dietro spingono Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), che ha un conto in sospeso con questa corsa, e Primoz Roglic(Jumbo-Visma) , apparso tirato a lucido al Giro dell’Emilia. Spiccano anche le capacità in salita di Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Enric Mas (Movistar, secondo lo scorso anno), possono rappresentare dei jolly importanti sia Felix Gall (AG2R Citroen) che Ben Healy (EF Education-Easypost), mentre non ci sarà Giulio Ciccone (Lidl-Trek) dopo la caduta alla Tre Valli Varesine.

La partenza ufficiale della gara sarà alle ore 10.35 dal chilometro zero situato a Como, con l’arrivo previsto tra le 16.40 e le 17.25. Rai Sport proporrà la diretta in chiaro della corsa dalle 10.15 fino alle 11.55 e poi dalle 13.00 alle 14.00, per poi spostare la programmazione dalle 14.00 fino al finale. Eurosport 2 proporrà invece la diretta integrale dalle ore 10.15. Streaming su Rai Play dalle 10.15, così come su Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la consueta diretta testuale.

GIRO DI LOMBARDIA 2023, IL PROGRAMMA

7 ottobre 2023 – Giro di Lombardia

Orario di partenza: 10.35

Orario di arrivo: 16.40-17.25 circa

GIRO DI LOMBARDIA, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 10.15 alle 11.55, poi dalle 13.00 alle 14.00, Rai Due dalle 14.00. Eurosport 2 dalle 10.15

Diretta streaming: Rai Play dalle 10.15, Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 10.15

Diretta testuale: OA Sport dalle 10.00

Foto: LaPresse