WTA San Diego 2023: Jasmine Paolini subito eliminata da Emma Navarro

Si conclude al primo turno il cammino di Jasmine Paolini nel WTA 500 di San Diego. La toscana è stata infatti eliminata dall’americana (in ascesa) Emma Navarro, vittoriosa per 7-5 6-0 in un’ora e 26 minuti al termine di un match dall’andamento veramente particolare. Per l’USA sfida alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, vittoriosa a sorpresa sulla svizzera Belinda Bencic.

Nel primo set c’è subito lotta e arriva il break immediato da parte di Navarro, alla terza opportunità. Subito dopo, però, sembrerebbe iniziare il momento di Paolini: arrivano cinque giochi di fila, senza mai doverne allungare nessuno, e dal 5-2 i giochi sembrerebbero fatti. La ventiduenne newyorkese non è dello stesso avviso: non soltanto recupera tutto lo svantaggio, ma a sua volta porta a casa cinque game consecutivi, il che la porta a vincere il parziale per 7-5.

Il secondo, invece, dal 6-0 sembra un autentico dominio di Navarro. Non lo è, perché quattro game su sei sono lottati, due anche con chance di controbreak a favore di Paolini, che finisce così per perderne 11 di fila. La chiave è nel secondo game, il più lungo del set, in cui l’italiana non sfrutta una chance di immediato rientro.

A dispetto di una percentuale tutto sommato buona di prime in campo (67,7%, pur inferiore ad altre occasioni) contro il 60,9% di Navarro, a Paolini mancano molto i dati sulla seconda: 40% contro 60%. Per lei ora appuntamento direttamente al WTA 1000 di Guadalajara.

