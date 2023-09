WTA San Diego 2023: debutto amaro per Paolini, Sasnovich batte Bencic. Avanzano Kalinina e Potapova

Si è conclusa poco fa la prima giornata del WTA 500 di San Diego. Nonostante la pioggia che ha bloccato il programma per ore, si sono disputate tra la notte e la mattinata italiane le prime sei partite valide per il primo turno: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Esordio amaro per Jasmine Paolini: l’italiana comincia bene nella partita contro la statunitense Emma Navarro (5-2), ma poi perde via via sempre più lucidità e alla fine è costretta ad arrendersi per 7-5 6-0 dopo 11 game consecutivi conquistati dalla sua avversaria. Ad accedere agli ottavi è dunque Navarro, che ora dovrà vedersela con la bielorussa Aliaksandra Sansnovich, uscita vincitrice a sorpresa dalla sfida contro la svizzera Belinda Bencic (testa di serie n.5) con il risultato di 6-3 3-6 6-2.

Debutto felice per l’ucraina Anhelina Kalinina, capace di battere la ceca Karolina Pliskova per 7-6(4) 6-0 6-3. Vincono poi in tre set anche Anastasia Potapova, Katie Volynets e Camila Osorio: la russa sconfigge la statunitense Alycia Parks per 6-2 5-7 6-4 e si regala il secondo turno contro la tunisina Ons Jabeur (testa di serie n.1), l’americana Volynets si impone contro la sua connazionale Clervie Ngounoue per 2-6 6-4 6-2 e, infine, la colombiana supera la polacca Magdalena Frech per 6-3 1-6 6-4. Per quest’ultima, l’ottavo di finale sarà contro la greca Maria Sakkari (n.3 del seeding).

I RISULTATI DI GIORNATA

A. Potapova (RUS) – A. Parks (USA) 6-2 5-7 6-4

K. Volynets (USA) (WC) – C. Ngounoue (USA) (Q) 2-6 6-4 6-2

C. Osorio (COL) (Q) – M. Frech (POL) (Q) 6-3 1-6 6-4

E. Navarro (USA) (Q) – J. Paolini (ITA) 7-5 6-0

A. Sasnovich (BLR) (WC) – B. Bencic (SUI) (5) 6-3 3-6 6-2

A. Kalinina (UKR) – Ka. Pliskova (UKR) 7-6 0-6 6-3

Foto: LaPresse