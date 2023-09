Sollevamento pesi, Antonino Pizzolato non si arrende: “Non ero emozionato, ho tanta voglia di Olimpiadi”. E Corbu rassicura sul fisico

Antonino Pizzolato non ha vissuto la sua miglior giornata ai Campionati del Mondo 2023 di sollevamento pesi, decidendo di di ritirarsi e di non prendere parte all’esercizio di slancio dopo aver commesso tre errori consecutivi nello strappo a quota 168 kg. Appuntamento con la qualificazione olimpica rimandata per il siciliano, al rientro da un grave infortunio alla schiena che l’ha fermato per oltre un anno.

Pizzolato ha parlato delle sue sensazioni dopo la gara, come riportato dalla FIPE: “Stavo bene fisicamente e non ero né emozionato, né preoccupato, né agitato, semplicemente è andata così. Un fuori gara dopo un anno di stop per infortunio ci sta. Io andrei in palestra ad allenarmi anche subito, tanta è la voglia di raggiungere le prossime olimpiadi”.

Un risultato che dunque, per quanto non soddisfi, non preoccupa i tecnici. Queste le parole del DT Sebastiano Corbu: “Per Nino il test è stato importante perché abbiamo verificato che fisicamente sta bene e l’infortunio ormai è alle spalle. Ora ci mettiamo a lavorare con grande ottimismo per i prossimi appuntamenti di qualificazione olimpica”.

Foto: Federpesistica