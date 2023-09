WTA San Diego 2023: Haddad Maia avanza agli ottavi, eliminate Kudermetova e Alexandrova

È terminata poco fa la seconda giornata del WTA 500 di San Diego. Tra la serata di ieri e la notte italiane si sono disputate le ultime sei partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Missione compiuta per la brasiliana Beatriz Haddad Maia (testa di serie n.7), che ha battuto la canadese Leylah Fernandez per 6-3 5-7 6-2 e ha così conquistato il pass per il secondo turno. Lì a sfidarla ci sarà l’ucraina Marta Kostyuk, uscita vincitrice dal match contro la polacca Magda Linette con il punteggio di 6-2 7-6(5).

Eliminate le russe Veronika Kudermetova (n.6 del seeding) ed Ekaterina Alexandrova (n.8 del torneo), sconfitte rispettivamente dalla statunitense Sofia Kenin con un doppio 6-4 e da Jelena Ostapenko per 7-6(3) 6-7(6) 7-5 dopo ben due ore e 50 minuti di gioco (da segnalare che la lettone ha sprecato un match point nel secondo set sul 5-3 e servizio avversario).

Dopo la vittoria al primo turno, Ostapenko dovrà ora vedersela con la statunitense Danielle Collins, che nella serata italiana di ieri si è imposta per 7-5 6-0 contro la sua connazionale Louisa Chirico. Nell’altra partita di giornata è arrivata invece la vittoria per 6-1 6-3 da parte dell’americana Sloane Stephens contro la belga Elise Mertens. Al prossimo turno la tennista a stelle e strisce dovrà affrontare la francese Caroline Garcia (testa di serie n.2).

I RISULTATI DI GIORNATA

S. Kenin (USA) (WC) – V. Kudermetova (RUS) (6) 6-4 6-4

B. Haddad Maia (BRA) (7) – L. Fernandez (WC) 6-3 5-7 6-2

M. Kostyuk (UKR) – M. Linette (POL) 6-2 7-6

J. Ostapenko (LAT) – E. Alexandrova (RUS) (8) 7-6 6-7 7-5

D. Collins (USA) – L. Chirico (USA) (Q) 7-5 6-0

S. Stephens (USA) – E. Mertens (BEL) 6-1 6-3

Foto: LaPresse