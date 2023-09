WTA San Diego 2023: Barbora Krejcikova ferma il cammino di Sofia Kenin, sua la finale

Si chiude con la vittoria di Barbora Krejcikova il WTA 500 di San Diego. La ceca porta a casa il successo numero 2 della stagione, riscattando un’annata fin troppo altalenante (e brutta a livello Slam e 1000, se si toglie Dubai), battendo Sofia Kenin. Per l’americana stop a un passo da un colpo importante, che l’avrebbe potuta rilanciare tantissimo: 6-4 2-6 6-4 il punteggio finale.

Per Krejcikova, che con questo successo può festeggiare il ritorno in top ten, il primo set significa lotta e dover recuperare per due volte un break di svantaggio, prima sul 3-2 e poi sul 4-3. Da qui in poi, però, riesce a trovare i dettagli giusti per trasformare la situazione a suo favore, portandosi fino al 6-4.

Il secondo parziale è un vero e proprio monologo di Kenin, che trova subito il modo di strappare la battuta alla sua avversaria, resiste al suo tentativo di ritorno in formato una palla break sul 2-1 e quattro sul 3-2, quindi si invola in maniera netta e incontrovertibile fino al 6-2.

Il set decisivo, per buona misura, è quasi più “calmo” dei due precedenti, nel senso che fino alle fasi conclusive non ci sono veri e propri brividi da una parte e dall’altra. Arrivano sul 4-4, con Kenin che manca quattro opportunità di andare a servire per il match e, poi, viene superata al secondo match point.

11 ace e 17/36 sulla seconda di servizio per punti vinti: questi i due numeri che danno a Krejcikova quel qualcosa in più che le consente di prendersi il successo finale. Per la ceca questo compensa un rendimento leggermente minore sulla prima (66,1% contro 68,9% di Kenin).

