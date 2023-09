WTA Osaka 2023: Ashlyn Krueger completa la favola, sua la finale in Giappone

Un successo inaspettato, 50 posizioni scalate nel ranking WTA (sarà numero 73) e, complessivamente, forse il nome che meno ci si attendeva tra tutti quelli che hanno vinto un titolo nel 2023. Ashlyn Krueger, 19 anni, già vincitrice dell’Orange Bowl a livello junior nel 2020, sta forse riuscendo a far valere finalmente le proprie carte: è suo il WTA 250 di Osaka, grazie alla vittoria in finale sulla cinese Lin Zhu per 6-3 7-6(6).

Per la nativa di Springfield un primo set da ricordare per la facilità con cui inizia: un break a 30 e la mancata chance di portarne a casa un altro subito dopo. Non c’è alcun problema di controllo, ad ogni modo: mai Krueger è in difficoltà, ed è fondamentale questo contro un’avversaria che ha ben poco, normalmente, per dare fiducia su questo fronte. Il 6-3 è rapido, neanche 40 minuti.

Molta più lotta c’è nel secondo parziale, anche se questa si può definire con un termine molto agevole: relativa. Nessuna delle due, infatti, riesce ad avvicinarsi a strappare la battuta all’altra. In effetti, più che di lotta, si può parlare di cammino tranquillo verso il tie-break, che però assume davvero i contorni di un punto a punto. Zhu manca un set point sul 6-5, ed è fatale, perché sono tre punti consecutivi a consegnare all’americana la vittoria.

Al di là dei numeri equilibratissimi (c’è più che altro in 79,5%-70% a favore di Krueger per punti vinti sulla prima), va rimarcato come l’USA era stata letteralmente tenuta a battesimo dall’Italia, avendo vinto sull’erba di Gaiba il relativo WTA 125 sulla tedesca Tatjana Maria.

