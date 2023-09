Coppa Davis 2023, Serbia-Repubblica Ceca 0-3. I cechi vincono il Gruppo C, serbi secondi

Definiti gli ultimi verdetti nel Gruppo C al termine della quinta giornata della fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis: a Valencia, in Spagna, nello scontro diretto per il primo posto la Repubblica Ceca batte la Serbia per 3-0, conquistando il primato davanti ai serbi.

Nel primo singolare i cechi si portano subito in vantaggio grazie al successo di Jakub Mensik su Dusan Lajovic con lo score di 6-3 6-2 in appena 54 minuti. Nel primo set il ceco concede solo tre punti in cinque turni al servizio e fa fruttare il break ottenuto ai vantaggi nel secondo game. Nella seconda frazione Mensik perde appena due punti in quattro turni in battuta proprio quando va a servire per il match dopo aver centrato il break nel primo e nel quinto game.

Nel secondo singolare la Repubblica Ceca chiude i conti in virtù della vittoria di Jiri Lehecka ai danni di Laslo Djere col punteggio di 7-6 (7) 7-5 in due ore e cinque minuti. Nella prima partita i servizi dominano e così si va al tie break, dove il ceco vince al terzo set point, mentre nel secondo set lo strappo decisivo arriva proprio nel dodicesimo game, con Lehecka che porta a casa l’incontro al quinto match point complessivo.

Il doppio, ormai ininfluente, regala il punto del 3-0 ai cechi, grazie all’affermazione di Tomas Machac ed Adam Pavlasek contro Nikola Cacic e Novak Djokovic per 7-5 6-7 (7) [10-3] dopo due ore di gioco. Nel primo parziale i serbi sciupano un break point nel secondo game e due set point nel decimo, poi perdono il servizio nell’undicesimo ed i cechi a seguire chiudono sul 7-5. Nel secondo set non ci sono strappi e così si va al tie break: i serbi mancano tre set point dal 6-3, i cechi rimontano fino al 7-6 ma non chiudono e così la coppia serba vince 9-7. Visto che si tratta di un incontro ininfluente si gioca il match tie break: i cechi scappano subito sul 3-0, allungano sul 6-1 e vanno infine a vincere sul 10-3.

COPPA DAVIS 2023

Risultati Gruppo C

Serbia-Repubblica Ceca 0-3

Dusan Lajovic – Jakub Mensik 3-6 2-6

Laslo Djere – Jiri Lehecka 6-7 (7) 5-7

Nikola Cacic/Novak Djokovic – Tomas Machac/Adam Pavlasek 5-7 7-6 (7) [3-10]

Classifica Gruppo C

Repubblica Ceca 3 vittorie

Serbia 2 vittorie

Corea del Sud 0 vittorie

Spagna 0 vittorie

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin