WTA Pechino 2023, Martina Trevisan cede in due set a Tatjana Maria nel primo turno

Anche per quanto concerne il settore femminile è scattato il primo turno del tabellone principale dei China Open 2023 di tennis, torneo combined di categoria WTA 1000 in corso a Pechino, in Cina: Martina Trevisan cede all’esordio alla tedesca Tatjana Maria, che si impone per 6-3 7-6 (4) in un’ora e 46 minuti ed al prossimo turno affronterà la vincente del match tra la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del seeding, e la cinese Zheng Qinwen.

Nel primo set è la tedesca a rompere gli indugi per prima: dall’1-1 la teutonica, infatti, inanella quattro giochi consecutivi, trovando gli strappi a quindici nel quarto game ed a zero nel sesto. Sussulto dell’azzurra, che recupera subito uno dei due break di ritardo e poi risale fino al 3-5, ma nel nono gioco Maria tiene il servizio e va a chiudere sul 6-3 in 37 minuti.

Nella seconda partita si assiste a tre break nei primi tre turni al servizio, poi la tedesca allunga tenendo la battuta nel quarto gioco. Trevisan risale dallo 0-40 nel quinto game e resta in scia sul 2-3. Servizi dominanti fino al 4-5, quando Maria va a servire per il match, ma Trevisan alla seconda opportunità trova il controbreak. L’azzurra cede la battuta a zero, ma nel dodicesimo gioco si salva, dopo aver cancellato un match point. Si va al tie break: dallo 0-1 la tedesca infila 6 punti e va sul 6-1, procurandosi altri 5 match point consecutivi, per poi chiudere grazie ad un doppio fallo dell’azzurra con lo score di 7-2 dopo 69 minuti di gioco.

Le statistiche premiano la tedesca, che vince 80 punti contro i 63 dell’azzurra, ma soprattutto ottiene molto di più dalla prima di servizio, con cui totalizza il 67% dei punti, contro il 49% di Trevisan. Maria sfrutta una palla break in più rispetto all’italiana, attestandosi a 5/8 contro 4/8. La teutonica riesce a mettere a segno, inoltre, ben 4 ace, mentre non ne fa segnare nessuno Trevisan.

