ATP Pechino 2023: Arnaldi manca 3 match point e viene eliminato da Jarry agli ottavi

Finisce con tanti rimpianti l’avventura di di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 500 di Pechino. Il ligure è arrivato davvero vicinissimo alla qualificazione ai quarti di finale, ma alla fine è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 dopo tre ore di gioco. Arnaldi ha avuto anche tre match point consecutivi nel dodicesimo game del secondo set, ma è stato molto bravo il sudamericano ad annullarli.

Ad Arnaldi non sono bastati i nove ace a referto, mentre sono dodici quelli del cileno. Una partita che ha visto Jarry chiudere addirittura con 44 vincenti contro i 28 del nativo di Sanremo. Sono 18 gli errori non forzati di Jarry, mentre 14 quelli dell’italiano.

Arnaldi comincia malissimo la partita, commettendo nel primo game al servizio tre doppi falli, che regalano il break a Jarry. Il cileno sale a condurre sul 3-0 e poi ha anche un’altra palla break nel quarto gioco, ma l’azzurro si salva con un’ottima discesa a rete dopo la prima. Sembra un set tutto nelle mani del sudamericano ed invece nel settimo gioco Jarry commette alcuni errori e Arnaldi ne approfitta per prendersi il controbreak. Si segue poi l’andamento dei turni di servizio e si arriva al tie-break: il ligure è più preciso e si impone 7-4, conquistando il primo set.

Nelle prime fasi del secondo set i due tennisti tengono il servizio e si arriva sul 3-3. Nel settimo gioco Jarry aggredisce già dalla risposta e si procura una palla break, che va a sfruttare chiudendo con lo smash. La reazione di Arnaldi, però, non si fa attendere ed il ligure trova l’immediato controbreak. Anche il secondo set scivola al tie-break, ma nel dodicesimo game Arnaldi si era portato sullo 0-40 con tre match point consecutivi, tutti annullati brillantemente, però, da Jarry, che poi va a conquistare il tie-break, anche lui per 7-4.

Arnaldi deve affrontare due palle break nel secondo gioco del terzo set, ma riesce a cancellarle entrambe. Il ligure ne deve salvare un’altra nel quarto game, rimanendo comunque in scia al cileno. Purtroppo, però, il break è nell’aria ed arriva nel sesto gioco, con il dritto che abbandona l’azzurro. Jarry non concede occasioni di recupero all’azzurro, andando a prendersi il set sul 6-3, staccando il biglietto per i quarti.

Foto: LaPresse