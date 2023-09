WTA Pechino 2023: Elisabetta Cocciaretto si arrende all’esordio all’ucraina Kostyuk

Si ferma subito il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Pechino. La tennista marchigiana è stata sconfitta all’esordio in rimonta dall’ucraina Marta Kostyuk, numero 45 della classifica mondiale, con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 dopo due ore e mezza di gioco.

Una partita nella quale entrambe le giocatrici hanno avuto degli enormi problemi nei loro turni di servizio. Sia Cocciaretto sia Kostyuk hanno commesso ben nove doppi falli, ottenendo entrambe meno del 60% dei punti con la prima di servizio. Dieci le palle break concesse dall’ucraina e nove quelle dall’azzurra.

Il primo set è un monologo dell’azzurra. Partenza lanciata di Cocciaretto, che strappa il servizio all’avversaria nel terzo gioco. I break diventano due nel quinto game e la marchigiana triplica poi anche nel settimo, andando a conquistare il primo set per 6-1 in poco più di mezz’ora.

Kostyuk riesce a riprendersi dopo un set davvero difficile e trova il break in apertura di seconda frazione. Cocciaretto ha una palla del controbreak nel quarto gioco e addirittura tre nel sesto, ma non riesce a sfruttarle. Anzi l’azzurra perde ancora il servizio nel settimo game, con Kostyuk che allunga sul 5-2. Cocciaretto ha una reazione e recupera uno dei due break di svantaggio, ma nel game successivo perde nuovamente la battuta e di conseguenza il set per 6-3.

Cocciaretto si porta subito avanti di un break in avvio di terzo set, ma Kostyuk replica e trova prima l’immediato controbreak e poi anche il break a zero nel quarto gioco, che la porta sul 3-1. L’azzurra, però, strappa ancora il servizio nel quinto gioco e si arriva poi in parità sul 4-4. Nel decimo game Cocciaretto ha ancora problemi al servizio, con Kostyuk che sfrutta subito il primo match point e va a chiudere sul 6-4.

Foto: LaPresse