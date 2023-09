GTWC Europe, Barcellona FP1: BMW inizia bene il weekend con WRT

WRT BMW #32 detta il passo con Dries Vanthoor al termine della prima sessione di prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in quel di Barcellona. Il belga svetta precedendo Pure Rxcing Porsche #911 e Akkodis ASP Mercedes #88, auto che si colloca in vetta alla graduatoria alla vigilia della finalissima che commenteremo domani.

AF Corse – Francorchamps Ferrari #71 segue in quarta posizione davanti a Dinamic GT Porsche #54 ed a Barwell Motorsport Lamborghini #78, padrona della scena in PRO Am Cup. La categoria citata è l’unica matematicamente già assegnata dopo la tappa del Nuerburgring di luglio, ricordiamo infatti la conquista del titolo da parte di Car Collection Porsche #24.

WRT ha regalato il giro veloce oggi con BMW, unica delle quattro M4 GT3 iscritte alla classe PRO a trovarsi nella parte alta della classifica. Dobbiamo infatti scendere fino al 19° posto per trovare ROWE Racing #98, vettura che si contende il titolo nell’Endurnace Cup contro la già citata Mercedes #88 di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon. Inizio difficile quindi anche per Valentino Rossi, provvisoriamente in 39ma piazza dopo i primi giri del fine settimana catalano del GTWC Europe.

Nel pomeriggio la FP2 (Pre-Qualifying), ultima sessione per tutti prima delle qualifiche che si terranno nella giornata di domani.

CLASSIFICA FP1 GTWC EUROPE BARCELLONA

1 32 PIT PRO 1 Team WRT WEERTS, Charles BMW M4 GT3 35 30.223 31.070 1:42.633 1:39.888 6

2 911 FIN Bronze 1 Pure Rxcing BACHLER, Klaus Porsche 911 GT3 R (992) 38 0.121 0.121 30.473 41.480 30.642 1:42.677 1:40.009 3

3 88 RUN PRO 2 AKKODIS ASP Team BOGUSLAVSKIY, Timur Mercedes-AMG GT3 EVO 27 0.176 0.055 1:39.006 41.646 35.986 2:56.638 1:40.064 4

4 71 PIT PRO 3 AF Corse – Francorchamps Motors RIGON, Davide Ferrari 296 GT3 37 0.180 0.004 30.374 41.226 1:44.557 1:40.068 5

5 54 PIT PRO 4 Dinamic GT GÜVEN, Ayhancan Porsche 911 GT3 R (992) 39 0.238 0.058 30.099 41.354 30.532 1:41.718 1:40.126 4

6 78 PIT PAM 1 Barwell Motorsport LIND, Dennis Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 38 0.267 0.029 31.762 1:45.518 1:40.155 4

7 66 FIN Bronze 2 Tresor Attempto Racing MUKOVOZ, Andrey Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 0.316 0.049 31.987 42.299 1:56.140 1:40.204 5

8 57 PIT Gold 1 Winward Racing DONTJE, Indy Mercedes-AMG GT3 EVO 30 0.340 0.024 30.145 1:41.987 1:40.228 6

9 63 RUN PRO 5 Iron Lynx CALDARELLI, Andrea Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 32 0.355 0.015 30.059 35.971 1:46.701 1:40.243 4

10 51 PIT PRO 6 AF Corse – Francorchamps Motors SHWARTZMAN, Robert Ferrari 296 GT3 39 0.433 0.078 30.282 41.206 30.996 1:43.142 1:40.321 6

11 777 RUN PRO 7 Mercedes-AMG Team AlManar STOLZ, Luca Mercedes-AMG GT3 EVO 39 0.513 0.080 30.744 41.322 30.904 1:42.970 1:40.401 4

12 91 FIN Bronze 3 Herberth Motorsport BOHN, Ralf Porsche 911 GT3 R (992) 43 0.532 0.019 30.875 38.376 1:51.759 1:40.420 4

13 159 PIT PRO 8 Garage 59 GOETHE, Benjamin McLaren 720S GT3 EVO 32 0.563 0.031 29.934 42.559 40.084 1:53.483 1:40.451 6

14 5 RUN Gold 2 Optimum Motorsport FAGG, Charlie McLaren 720S GT3 EVO 39 0.615 0.052 30.175 41.031 34.698 1:45.904 1:40.503 5

15 55 PIT Bronze 4 Dinamic GT BARKER, Benjamin Porsche 911 GT3 R (992) 43 0.639 0.024 30.432 41.335 31.085 1:42.852 1:40.527 6

16 79 PIT Bronze 5 Haupt Racing Team BAUD, Sebastien Mercedes-AMG GT3 EVO 32 0.644 0.005 30.458 1:42.883 1:40.532 5

17 96 PIT PRO 9 Rutronik Racing OLSEN, Dennis Porsche 911 GT3 R (992) 36 0.695 0.051 30.691 31.264 1:43.776 1:40.583 7

18 3 FIN Bronze 6 GetSpeed SCHOLZE, Florian Mercedes-AMG GT3 EVO 41 0.803 0.108 30.803 32.432 1:45.115 1:40.691 4

19 98 FIN PRO 10 Rowe Racing YELLOLY, Nick BMW M4 GT3 36 0.860 0.057 30.606 41.737 31.136 1:43.390 1:40.748 3

20 888 PIT Bronze 7 CSA Racing ROBIN, Arnold Audi R8 LMS GT3 EVO II 40 0.861 0.001 30.853 31.388 1:44.077 1:40.749 6

21 11 RUN PRO 11 ComToYou Racing VERVISCH, Frederic Audi R8 LMS GT3 EVO II 37 0.877 0.016 30.531 41.295 30.904 1:42.991 1:40.765 3

22 25 PIT PRO 12 Sainteloc Junior Team NIEDERHAUSER, Patric Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 0.921 0.044 30.147 41.047 1:41.482 1:40.809 4

23 40 RUN PRO 13 Tresor Orange 1 DRUDI, Mattia Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 0.941 0.020 30.185 1:41.241 1:40.829 3

24 19 PIT Gold 3 Iron Lynx CHOVET, Pierre-Louis Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 29 0.984 0.016 31.213 42.084 1:41.070 1:40.872 7

25 87 RUN PRO 14 Mercedes-AMG Team Akkodis ASP GÖTZ, Maximilian Mercedes-AMG GT3 EVO 39 1.038 0.054 1:42.335 42.082 37.234 3:01.651 1:40.926 4

26 998 PIT PRO 15 Rowe Racing VERHAGEN, Neil BMW M4 GT3 25 1.061 0.023 30.535 41.297 1:42.455 1:40.949 3

27 157 RUN Gold 4 Winward Racing BORN, Miklas Mercedes-AMG GT3 EVO 32 1.097 0.001 30.549 41.484 1:48.826 1:40.985 4

28 81 PIT Bronze 8 Theeba Motorsport VALENTE, Alain Mercedes-AMG GT3 EVO 40 1.096 0.035 30.856 41.922 37.049 1:49.827 1:40.984 4

29 6 FIN PRO 16 K-Pax Racing MAPELLI, Marco Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 32 1.103 0.006 30.512 41.682 37.665 1:49.960 1:40.991 5

30 93 FIN Bronze 9 SKY – Tempesta Racing FROGGATT, Chris McLaren 720S GT3 EVO 39 1.130 0.027 31.031 41.709 31.196 1:44.002 1:41.018 4

Foto: LPS