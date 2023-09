WEC, 6h Fuji: doppietta e titolo costruttori in casa per Toyota. Ferrari quarta e quinta

Doppietta e titolo costruttori per Toyota davanti al proprio pubblico al termine della 6h del Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship. Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 festeggiano davanti a Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8, ampiamente davanti a Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsports #6). Seguono le Ferrari, presenti nella graduatoria assoluta in quarta e quinta posizione.

Il primo stint dell’unica tappa asiatica del FIA WEC è stato più che mai interessante con il belga Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport #6) all’attacco di Toyota insieme alle Ferrari. Il portacolori del brand tedesco si è portato avanti a tutti nella prima staccata, Miguel Molina #50 e James Calado #51 hanno scavalcato con le proprie 499P le due Toyota di Mike Conway #7 e Sébastien Buemi #8.

La bagarre è entrata subito nel vivo con il costruttore di casa che ha tentato di restituire il favore alle due auto italiane. Conway supererà dopo 40 minuti d’azione l’auto #51, Buemi ha effettuato la medesima manovra nel traffico delle GT nei minuti seguenti.

Conway e Buemi hanno superato le Ferrari e si sono lanciate all’inseguimento di Vanthoor per il secondo stint di una prova ricca d’azione. Le auto nipponiche hanno avuto provvisoriamente la meglio sulle Ferrari che dopo la prima sosta ai box hanno dovuto cedere la posizione anche alla Cadillac #2 ed alla 963 #38 di Hertz JOTA.

Porsche #6 ha mantenuto le redini dell’evento anche dopo la seconda sosta, Kevin Estre ha continuato il lavoro di Laurens Vanthoor provando a resistere al progressivo ritorno di Toyota. José Maria Lopez #7 e Ryo Hirakawa #8 si sono inesorabilmente avvicinati all’ex campione del mondo per quanto riguarda la categoria GTE, per la prima volta davanti a tutti nella classe regina di una prova valida per il FIA WEC.

Porsche ha concluso le prime tre ore in vetta, Toyota ha iniziato ad attaccare la 963 #6 dopo la terza sosta. Lopez ha impensierito a più riprese l’auto teutonica, fino ad oggi vincente solamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in due occasioni.

Le due Toyota si sono scambiate le posizioni sul finire del quarto stint, Hirakawa #8 ha così potuto superare Estre #6 che successivamente è andato ai box. Le ultime due ore saranno successivamente dominate dai padroni di casa che non cederanno più il primato a nessuno.

Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway riprenderanno il comando su Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley, secondi sotto la bandiera a scacchi con un notevole margine sulla Porsche #6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer.

Ferrari si accontenta della quarta e della quinta posizione con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 davanti a Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51. Le Rosse non sono mai state della partita per le ultime quattro ore, l’auto #51 resta in ogni caso matematicamente in corsa per il titolo piloti alla vigilia della finale in Bahrain.

In LMP2 vince WRT con Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz #41, mentre in GTE torna a primeggiare Ferrari con 488 GTE #54 di AF Corse affidata a Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon.

Piccola pausa ora per il FIA World Endurance Championship che tornerà protagonista il 4 novembre con la 8h del Bahrain.

CLASSIFICA 6H FUJI FIA WEC

1 7 FIN Hypercar H 1 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 HYBRID 229 22.425 22.075 28.623 28.288 41.296 39.780 1:32.344 1:30.780 313.95 5

2 8 FIN Hypercar H 2 Toyota Gazoo Racing HARTLEY, Brendon Toyota GR010 HYBRID 229 39.119 39.119 22.795 22.163 29.593 28.516 41.270 40.104 1:33.658 1:31.059 315.79 5

3 6 FIN Hypercar H 3 Porsche Penske Motorsport LOTTERER, André Porsche 963 229 47.768 8.649 22.412 22.265 29.566 28.286 40.976 39.813 1:32.954 1:30.878 314.87 5

4 50 FIN Hypercar H 4 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 228 16.750 1:01.936 22.530 22.141 28.772 28.447 40.754 40.085 1:32.056 1:30.967 333.33 5

5 51 FIN Hypercar H 5 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 228 37.910 21.160 22.801 22.182 29.920 28.507 41.903 40.100 1:34.624 1:30.918 317.65 5

6 38 FIN Hypercar H 6 Hertz Team JOTA YE, Yifei Porsche 963 228 59.988 22.078 22.417 22.242 29.012 28.595 40.617 40.089 1:32.046 1:31.301 317.65 6

7 94 FIN Hypercar H 7 Peugeot TotalEnergies MENEZES, Gustavo Peugeot 9X8 228 1:19.622 19.634 22.578 22.217 29.309 28.565 41.298 40.244 1:33.185 1:31.555 316.72 5

8 93 FIN Hypercar H 8 Peugeot TotalEnergies VERGNE, Jean-Éric Peugeot 9X8 226 1:10.900 1:24.463 22.568 22.312 28.904 28.624 41.251 40.528 1:32.723 1:31.789 314.87 5

9 99 FIN Hypercar H 9 Proton Competition JANI, Neel Porsche 963 221 36.317 58.140 22.834 22.203 29.984 28.573 42.379 40.241 1:35.197 1:31.525 316.72 6

10 2 FIN Hypercar H 10 Cadillac Racing BAMBER, Earl Cadillac V-Series.R 219 20.346 1:19.226 23.153 22.332 29.264 28.476 41.753 40.309 1:34.170 1:31.600 312.14 8

Foto. LPS