GTWC Europe, Pre-Qualifying Barcellona: Mercedes sale al comando, BMW continua ad inseguire

Mercedes si conferma davanti a tutti al termine delle Pre-Qualifying di Barcellona del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team Al Manar #777) svettano nella graduatoria assoluta davanti all’AMG GT3 #87 di Lorenzo Ferrari/Maxi Goetz/ Thomas Drouet ( Mercedes-AMG Team Akkodis ASP).

Rutronik Racing Porsche #96 si colloca in terza piazza davanti a Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP Mercedes #88), leader del campionato alla vigilia dell’epilogo di domani.

AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari #71 segue le auto tedesche, mentre dobbiamo scendere nella classifica assoluta per trovare le BMW. 13a piazza per la M4 GT3 #32 di WRT, al top in mattinata, mentre si è collocata in 47a posizione la vettura #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus.

Domani l’attesissima qualifica, fondamentale a Barcellona in cui notoriamente è molto complesso superare. Ricordiamo che anche il GTWC Europe utilizzerà la nuova versione della pista senza la chicane presente nell’ultimo settore del tracciato, una modifica molto apprezzata da parte dei protagonisti del principale campionato continentale riservato alle GT.

Foto. LPS