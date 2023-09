WTA Pechino 2023, Lucia Bronzetti eliminata nel turno decisivo delle qualificazioni da Ashlyn Krueger

Si ferma ad un passo dal main draw la corsa di Lucia Bronzetti nel WTA 1000 di Pechino: l’azzurra, testa di serie numero 6 del tabellone cadetto, viene eliminata nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni dalla statunitense Ashlyn Krueger, partita come alternate e giunta fino al tabellone principale dopo il successo odierno per 6-4 5-7 6-4 dopo due ore e 35 minuti di gioco.

Nel primo set tra il secondo ed il quinto game arrivano soltanto break, quindi in sostanza l’equilibrio non si spezza. Bronzetti, costretta ad inseguire sin dall’inizio, raggiunge poi la parità sul 3-3, ma nell’ottavo gioco cede ancora il servizio, riuscendo però a trovare l’immediato controbreak. L’azzurra serve per restare nel set nel decimo gioco, ma alla quarta occasione Krueger vince per 6-4 dopo 49′.

Nella seconda frazione ci sono ancora due scambi di break, dapprima tra quarto e quinto gioco, con Bronzetti ancora costretta ad inseguire, e poi tra nono e decimo game, con l’azzurra che va a servire per il set ma non chiude. Bronzetti però strappa nuovamente la battuta all’avversaria, e nel dodicesimo game, al quarto set point, non prima di aver annullato la palla del controbreak, chiude sul 7-5 dopo 55 minuti.

Nella frazione decisiva il canovaccio è praticamente identico a quello del primo parziale, con quattro break consecutivi tra secondo e quinto gioco. Ancora una volta Bronzetti corona l’inseguimento sul 3-3, ma poi cede il seguente turno al servizio. Nel nono gioco l’azzurra annulla un match point in risposta ed ai vantaggi centra il controbreak, ma nel decimo gioco, al quarto match point, la statunitense chiude sul 6-4 dopo 51′.

Le statistiche non mentono e sottolineano il grande equilibrio visto in campo, con Krueger che vince 108 punti contro i 106 dell’azzurra, con le due atlete che mettono in campo una percentuale di prime del tutto simile, 63% contro 61% per Bronzetti, che diventa uguale in termini di punti ottenuti sulla prima, col 62% per entrambe le tenniste. Fa leggermente meglio sulla seconda la statunitense, col 39% contro il 34% dell’azzurra.

Foto: LaPresse