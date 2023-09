Ryder Cup 2023: Hovland e Aberg nella storia, McIlroy e Rahm volano. Europa spietata: 9,5-2,5 sugli USA dopo i foursome

A meno di un recupero di dimensioni importanti degli USA nei fourball del pomeriggio, questa mattina potrebbe aver davvero chiuso gran parte delle questioni in Ryder Cup 2023. Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, si è infatti verificato un altro mattino a totale tema europeo, con un 3-1 che trasforma il punteggio in 9,5-2,5. Agli States rimane una piccolissima soddisfazione: aver messo a segno un punto intero.

Di tutti i match, quello da record è di Viktor Hovland e Ludvig Aberg. Il norvegese e lo svedese non solo non fanno alcuno sconto a Scottie Scheffler e Brooks Koepka, ma finiscono anche per mettere insieme un record storico, vincendo il match 2 per 9&7. Alla buca 11. Merito, certo, della performance dei due nordici, ma anche demerito degli americani: il numero 1 del mondo e il campione Major in carica, oggi, semplicemente sono totalmente non in giornata.

A iniziare col piede sull’acceleratore sono anche McIlroy e Fleetwood, che guadagnano rapidamente un vantaggio di 3 up contro Thomas e Spieth. Tale vantaggio, però, rimane sostanzialmente stabile nel corso del tempo, mentre anche Rahm e Hatton lo conquistano progressivamente fino alla 8 e, al contrario, Homa e Harman riescono a prendere un po’ il largo (2 up) alla 10, alla 11 e alla 12; il risultato è che, alle 11:15 della mattina, e dopo 27 ore e 40 minuti, arriva il primo punto intero da parte degli USA.

Negli stessi istanti, però, la rimonta di Thomas e Spieth è vana, perché si giocano male le loro chance alla 17, sotto 1 down, e vengono puniti dal putt vincente di McIlroy che manda l’Europa a 8,5-2,5. Nel frattempo, però, Cantlay e Schauffele, già nell’occhio del ciclone perché protagonisti di una presunta spaccatura con il resto del team USA, recuperano tre buche di svantaggio in fila a Rahm e Hatton tra la 12 e la 14. Qui, però, ancora una volta emerge la versione Rahmbo dello spagnolo, che, dopo il nuovo vantaggio suo e dell’inglese alla 16, va vicinissimo alla buca in uno alla 17, prenotando il birdie. Resta la domanda: putt sì o putt no per gli USA per andare alla 18? La risposta di Schauffele è no: 9,5-2,5.

RYDER CUP 2023: RISULTATI FOURSOME

Match 1 (7:35) Rory McIlroy (NIR)/Tommy Fleetwood (ENG)–Jordan Spieth/Justin Thomas 2 up

Match 2 (7:50) Viktor Hovland (NOR)/Ludvig Aberg (SWE)–Scottie Scheffler/Brooks Koepka 9&7

Match 3 (8:05) Shane Lowry (IRE)/Sepp Straka (AUT)–Max Homa/Brian Harman 4&2

Match 4 (8:20) Jon Rahm (ESP)/Tyrrell Hatton (ENG)–Xander Schauffele/Patrick Cantlay 2 up

Questi i fourball che vedremo dalle 12:25

Match 1 (12:25) Viktor Hovland (NOR)/Ludvig Aberg (SWE)–Sam Burns/Collin Morikawa

Match 2 (12:40) Tommy Fleetwood (ENG)/Nicolai Højgaard (DEN)–Max Homa/Brian Harman

Match 3 (12:55) Justin Rose (ENG)/Robert MacIntyre (SCO)–Justin Thomas/Jordan Spieth

Match 4 (13:10) Matt Fitzpatrick (ENG)/Rory McIlroy (NIR)–Patrick Cantlay/Wyndham Clark

Foto: LiveMedia / Marco Iacobucci – LivePhotoSport.it