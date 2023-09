WTA Ningbo 2023: Jabeur conquista la semifinale. Vittorie di Shnaider e Podoroska, Bronzetti eliminata

Si sono delineate le semifinali del torneo WTA di Ningbo in Cina. Purtroppo si è fermato ancora una volta ai quarti (come a Guangzhou) il cammino di Lucia Bronzetti, che è stata sconfitta nettamente dalla ceca Linda Fruhvirtova, numero 117 del mondo, con il punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e diciassette minuti di gioco.

Per la diciottenne di Praga non ci sarà un derby ceco in semifinale con la più illustre connazionale Petra Kvitova, visto che quest’ultima è stata sconfitta dalla russa Diana Shnaider in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 dopo poco più di due ore.

La testa di serie numero uno del torneo è la tunisina Ons Jabeur, che è riuscita a raggiungere le semifinali. La numero sette della classifica mondiale ha superato in tre set la veterana russa Vera Zvonareva per 7-5 4-6 6-1 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco, con Jabeur che si era trovata sotto per 2-5 nella prima frazione.

In semifinale la miglior giocatrice africana della storia affronterà l’argentina Nadia Podoroska, che ha dominato nell’ultimo quarto di finale della giornata contro la ceca Katerina Siniakova. La tennista sudamericana si è imposta infatti con un doppio 6-1.

RISULTATI WTA NINGBO 2023 (28 SETTEMBRE)

Fruhvirtova (Cze) b. Bronzetti (Ita) 6-0 6-3

Jabeur (Tun) b. Zvonareva (Rus) 7-5 4-6 6-1

Shnaider (Rus) b. Kvitova (Cze) 6-1 4-6 6-3

Podoroska (Arg) b. Siniakova (Cze) 6-1 6-1

FOTO: LaPresse