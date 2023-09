WTA Ningbo 2023: Jabeur batte Podoroska in tre set e vola in finale: a sfidarla ci sarÃ  Shnaider

Il campo ha emesso i suoi verdetti: saranno la tunisina Ons Jabeur e la giovane russa Diana Shnaider a contendersi il titolo del WTA 250 di Ningbo (Cina, cemento). Nelle semifinali di oggi la prima ha sconfitto l’argentina Nadia Podoroska, mentre la seconda ha battuto la ceca Linda Fruhvirtova.

Vittoria in tre set per Ons Jabeur: la tunisina (testa di serie n.1) ha faticato forse più del previsto contro l’argentina Podoroska, ma alla fine è riuscita a imporsi per 6-3 1-6 6-2 dopo un’ora e 48 minuti di gioco. Grazie a questo successo, la classe 1994 ha conquistato il pass per la sua 13ma finale in carriera (terza stagionale dopo Wimbledon, dove è arrivata la sconfitta contro la ceca Marketa Vondrousova, e il WTA di Charleston, torneo poi vinto da Jabeur) e domani potrà andare a caccia del suo quinto titolo.

A sfidare Jabeur nell’ultimo atto del torneo ci sarà la giovane russa Diana Shnaider (0 precedenti tra le due), che, dopo la bellissima affermazione ai quarti contro Petra Kvitova (n.2 del seeding), ha sconfitto oggi in semifinale un’altra ceca, ossia Linda Fruhvirtova, per 6-4 6-1 in un’ora e 36 minuti di gioco. La classe 2004 domani giocherà la sua prima finale in carriera.

I RISULTATI DI GIORNATA

O. Jabeur (TUN) (1) – N. Podoroska (ARG) 6-3 1-6 6-2

D. Shnaider (RUS) – L. Fruhvirtova (CZE) 6-4 6-1

Foto: LaPresse