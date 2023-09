WTA Ningbo 2023, Lucia Bronzetti cede in due set a Linda Fruhvirtova nei quarti di finale

I quarti di finale dei Ningbo Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Ningbo, in Cina, sono fatali a Lucia Bronzetti, testa di serie numero 8, che cede il passo alla ceca Linda Fruhvirtova, che si impone per 6-0 6-3 in un’ora e 17 minuti. Per la ceca in semifinale potrebbe esserci il derby con la connazionale Petra Kvitova, testa di serie numero 2, la quale però dovrà prima superare la russa Diana Shnaider.

Nel primo set la ceca non ha particolari problemi al servizio, concedendo appena tre punti in tre turni in battuta, mentre l’azzurra si ritrova costantemente in difficoltà. Bronzetti solo nel secondo gioco ha una palla game, ma si fa rimontare, poi cede la battuta a trenta nel quarto gioco ed ai vantaggi nel sesto, quando, al secondo set point, la ceca chiude sul 6-0 in mezz’ora.

Nella seconda partita Fruhvirtova tiene il servizio in apertura a 15, poi trova il break ai vantaggi del secondo game e nel terzo conferma lo strappo, volando sul 3-0 non pesante. Bronzetti a quel punto si scuote: l’azzurra tiene la battuta a 15 e poi centra il controbreak ai vantaggi del quinto game. L’aggancio però non si concretizza, in quanto la ceca toglie nuovamente la battuta, questa volta a zero, all’azzurra, che nel gioco successivo manca tre occasioni per il controbreak e Fruhvirtova così si salva ed ai vantaggi si porta sul 5-2. Bronzetti resta in scia sul 3-5, e nel nono game si procura altre due occasioni per il controbreak, ma dal 15-40 la ceca vince quattro punti consecutivi e chiude sul 6-3 dopo 47 minuti.

Le statistiche premiano la ceca, che vince 62 punti contro i 39 dell’azzurra. Percentuali simili circa le prime in campo, con Bronzetti che fa leggermente meglio (74% contro 72%), ma la resa è superiore per Fruhvirtova sia con la prima (69% contro 54%) che con la seconda (53% contro 8%, per Bronzetti solo 1/12). La ceca converte 5 delle 8 palle break avute, mentre l’azzurra si ferma a 1/8.

