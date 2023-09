Laver Cup 2023, Team World-Team Europe 4-0: dominio della squadra di John McEnroe

E’ calato il sipario sulla prima giornata della Laver Cup 2023. La competizione a squadre tennistica, di scena quest’anno a Vancouver (Canada) tra le rappresentative del Team World e del Team Europe, ha visto la prima compagine citata dominare il day-1.

La formazione capitanata da John McEnroe, infatti, si è aggiudicata i primi tre singolari, approfittando anche delle assenze tra le fila dei rivali, menzionando i forfait di Holger Rune e di Stefanos Tsitsipas. Nel primo incontro Ben Shelton (n.19 del ranking) ci ha messo un set per prendere le misure al francese Arthur Fils (n.44 ATP). L’americano, dopo aver vinto il primo parziale 7-6 (4), ha preso il largo facendo valere la sua maggior affinità con il veloce indoor. Lo score di 6-1 è stato emblematico.

In due set anche la vittoria dell’argentino Francisco Cerundolo (n.21 del mondo) contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.25 ATP): 6-3 7-5 lo score in favore del sudamericano, che con il suo dritto si è aperto spesso il campo e reso impossibile all’iberico comandare gli scambi. Nella terza e ultima sfida in programma Felix Auger-Aliassime (n.14 del ranking), reduce da una stagione a dir poco disastrosa, si è regalato un sorriso davanti al pubblico di casa.

Il canadese, infatti, ha regolato con il punteggio di 6-4 6-3 il francese Gael Monfils (n.142 del mondo), mettendo in mostra una condizione decisamente migliore di altre circostanze. Un segnale di ripresa in vista di questa parte d’annata? Lo scopriremo.

A completare il cerchio di questo primo giorno è arrivata l’affermazione nel doppio di Team World: la coppia formata da Frances Tiafoe e da Tommy Paul si è imposta contro Andrey Rublev/Arthur Fils sul punteggio di 6-3 4-6 10-6.

Foto: LaPresse