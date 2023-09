WTA Guangzhou 2023: Lucia Bronzetti rimontata e sconfitta ai quarti

Si conclude ai quarti di finale il cammino di Lucia Bronzetti al WTA 250 di Guangzhou, in Cina. L’italiana deve cedere di fronte alla belga Greet Minnen con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-1. Per la vincitrice ora è atteso il confronto con una tra la slovacca Viktoria Hrunkacova e la cinese Xiyu Wang.

L’andamento del primo set non è esattamente nel regno della linearità. Minnen pare avere gioco piuttosto facile grazie al break che la porta subito sul 3-0 e poi 4-1. La svolta, però, arriva da un complicato sesto game che Bronzetti riesce a portare a casa: di lì è quasi un monologo da parte sua fino al 5-4 e servizio. Quasi, perché l’italiana non riesce a chiudere e allora si va al tie-break. La riminese vola subito sul 4-0, poi perde sei dei successivi sette punti, fronteggia tre set point annullandoli e alla fine sfrutta l’unica chance che ha: 10-8 dopo ben oltre un’ora.

Con la risoluzione vittoriosa del parziale d’apertura, però, non sono finiti i problemi per Bronzetti, che nel secondo set trema fin dal quinto game. Nella particolare fattispecie, infatti, Minnen si trova sullo 0-40, ma l’azzurra riesce a cavarsela con cinque punti di fila. Non le riesce, però, di tenere la battuta nel settimo gioco: è questa la chiave di volta per la belga, che riesce a instradarsi sulla via del 6-4 e del conseguente allungamento del match.

La questione, per Bronzetti, diventa particolarmente difficile: arrivano insieme il suo calo netto e una salita di livello di Minnen, il che va a portare la belga fino ad avere due break di vantaggio sul 4-1. Il crollo della riminese continua, e così la sua avversaria va a chiudere vittoriosamente la propria corsa verso la semifinale. Leggendo le statistiche, la belga è stata più efficiente con i fondamentali al servizio e alla risposta, con Bronzetti che ha concesso troppe palle break alla sua avversaria (13).

Foto: LaPresse