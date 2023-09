WTA Guadalajara 2023, Jasmine Paolini supera all’esordio Louisa Chirico

Esordio positivo per Jasmine Paolini, testa di serie numero 15, nel torneo di categoria WTA 1000 scattato nella serata italiana a Guadalajara, in Messico: l’azzurra batte la statunitense Louisa Chirico per 6-0 7-6 (3) in un’ora e 33 minuti, ed al secondo turno potrebbe dar vita ad un derby italiano contro Martina Trevisan, al momento impegnata contro la qualificata neerlandese Demi Schuurs.

Nel primo set l’azzurra desta una miglior impressione nell’adattamento all’altura messicana (si gioca a quota 1500 metri) e strappa il servizio a 15 all’avversaria nel secondo gioco. L’italiana cancella due palle per il controbreak e si porta sul 3-0 non pesante, ma nel quarto game toglie ancora la battuta alla statunitense e vola sul 4-0. A seguire Paolini risale dal 15-40 e va sul 5-0, prima di breakkare ancora l’avversaria e chiudere sul 6-0 in 33′.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti fino al 4-4, poi nel finale si infiamma la frazione: Paolini subisce il break nel nono game, annulla tre set point in risposta nel decimo e trova poi il controbreak. L’azzurra va poi sul 6-5 e nel dodicesimo gioco si procura un match point, ma la statunitense si aggrappa al servizio e lo annulla, portando la contesa al tie break. Paolini conquista un primo minibreak e si porta sul 4-1, allungando poi sul 5-2 e procurandosi infine altri tre match point sul 6-3: basta il primo (il secondo complessivo) per il 7-3 in un’ora.

Le statistiche sorridono all’azzurra, che vince 76 punti contro i 58 dell’avversaria, ed ha una resa superiore alla statunitense col servizio, sia con la prima in campo (69% di punti vinti contro il 58%), sia con la seconda (62% contro 43%). Paolini concede 6 palle break ma perde il servizio una sola volta, mentre Chirico ne concede 8 all’azzurra, che le strappa la battuta in 4 occasioni.

Foto: LaPresse