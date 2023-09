WTA Guadalajara 2023, Camila Giorgi sconfitta nettamente da Maria Sakkari agli ottavi

Dura sessantaquattro minuti l’esperienza di Camila Giorgi agli ottavi di finale del 1000 di Guadalajara. L’azzurra viene piallata con un doppio 6-2 da Maria Sakkari, seconda giocatrice del seeding: non c’è praticamente partita, con la marchigiana che non riesce ad opporre resistenza alla sua più quotata avversaria che incrocerà ai quarti la colombiana Emiliana Arango.

I primi scambi sembrano promettere bene per Camila, che costringe immediatamente la numero 9 al mondo ai vantaggi sul suo servizio. Ma quando tocca a lei andare in battuta è una sofferenza: tra doppi falli (tre nei primi due giochi) e pressing da fondo dell’avversaria, in venti minuti si ritrova sotto 5-0. L’azzurra ha almeno una reazione d’orgoglio strappando la battuta a Sakkari, che però rimette subito le distanze tra le parti: altro break e frazione chiusa sul 6-2.

L’aver strappato il servizio alla greca dà però uno slancio emotivo alla Giorgi, che sorprende subito la sua avversaria andando subito in vantaggio per 2-0. Il preludio per una nuova partita? Nemmeno per sogno, il break in apertura si rivela soltanto un fuoco di paglia. Sakkari torna padrona del campo lasciando le briciole all’azzurra, che in sei giochi vince la miseria di sei punti con i titoli di coda che scorrono dopo poco più di un’ora.

Statistiche impietose che raccontano del dominio di Sakkari: 59-34 il conteggio dei punti totali, con Camila che vince nemmeno il 40% dei punti al servizio (19/50 totale, un pessimo 4/23 con la seconda), venendo così nettamente sconfitta.

Foto: LaPresse