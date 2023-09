WTA Guadalajara 2023, Camila Giorgi contro Sakkari agli ottavi. Vittorie di Garcia, Ostapenko e di Jabeur. Eliminata Keys

Signore e signori, calato il sipario sulla giornata di incontri del WTA1000 a Guadalajara, in Messico. Sul cemento centroamericano Camila Giorgi ha fatto vedere una buona condizione, dominando in lungo e in largo la spagnola Cristina Bucsa (n.87 del ranking). Un successo per 6-1 6-2 che proietta la marchigiana agli ottavi di finale dove ci sarà la greca Maria Sakkari.

L’ellenica (n.9 del mondo) si è imposta contro l’australiana Storm Hunter (n.157 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Un’affermazione che ha regalato un sorriso a Sakkari, reduce da un periodo molto negativo sul piano dei riscontri.

Missione compiuta per la testa di serie n.1 del torneo, Ons Jabeur. La n.7 del mondo, finalista a Wimbledon quest’anno, ha liquidato con un netto 6-2 6-2 l’americana Alycia Parks (n.45 WTA) e negli ottavi sfiderà l’azzurra Martina Trevisan, a segno nel derby contro Jasmine Paolini. Sarà una sfida molto difficile per la toscana, ma trattandosi un 1000 c’era da aspettarselo.

Sorprendente, invece, l’eliminazione di Madison Keys (n.12 del ranking) contro la connazionale Emma Navarro (n.49 WTA): Keys è stata battuta sullo score di 6-2 7-6 (5) e ha dovuto dare addio ai sogni di gloria. Sul cammino di Navarro ci sarà la canadese Leylah Fernandez (n.74 del mondo), a segno per 6-3 6-4 contro la belga Elise Mertens (n.29 WTA).

Pronostici rispettati nel caso di Jelena Ostapenko e di Vika Azarenka. La lettone, n.16 del mondo, si è imposta contro l’ucraina Marta Kostyuk (n.42 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3 e affronterà una rediviva Sofia Kenin (n.53 del mondo), che ha sconfitto l’altra ucraina Anhelina Kalinina (n.28 WTA) per 6-2 7-6 (5). Azarenka ha sconfitto la terza ucraina del lotto, ovvero Dayana Yastremska (n.102 del mondo). 6-4 7-6 (5) per la n.23 del ranking e negli ottavi ci sarà la russa Veronika Kudermetova (n.19 WTA) ad attenderla.

Opportuno segnalare il successo della francese Caroline Garcia (n.11 del mondo) contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.89 del mondo) al termine di un incontro durato quasi tre ore: 4-6 7-6 (5) 6-4 il punteggio in favore della transalpina. Garcia sul cammino se la vedrà contro la statunitense Hailey Baptiste (n.174 del ranking), vittoriosa a sorpresa contro la ceca Karolina Pliskova (n.36 del mondo) sullo score di 7-6 (5) 5-7 7-6 (4).

Foto: LaPresse