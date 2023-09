World Padel Tour 2023: Di Nenno e Stupaczuk sconfiggono Coello/Tapia e trionfano al Master di Madrid!

Sono Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk i vincitori del Master di Madrid, evento valido per il World Padel Tour 2023. Alla Caja Magica, i Superpibes hanno disputato un torneo straordinario e hanno coronato il tutto con il grande successo in finale contro i numeri 1 al mondo Agustin Tapia e Arturo Coello. In campo femminile hanno invece trionfato le solite Ariana Sanchez/Paula Josemaria.

È stata una vittoria contro pronostico quella in finale di Di Nenno/Stupa, ma di certo non così sorprendente. Sia perché i due argentini sono arrivati all’ultimo atto in grande fiducia dopo un’ottima settimana (da segnalare soprattutto le importanti vittorie contro Jorge Ruiz/Jon Sanz ai quarti per 3-6 6-1 6-4 e contro Federico Chingotto/Paquito Navarro in semifinale per 5-7 7-6 6-0), sia perché dall’altra parte si sono presentati due giocatori a tratti scarichi (soprattutto Coello), che non sono riusciti a uscire vincitori dal torneo dopo aver sconfitto Leal e Diestro ai quarti (la partita è terminata con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 al termine di una grandissima battaglia) e Agustin e Sanyo Gutierrez in semifinale (6-1 6-0).

Nell’ultimo atto entrambi i set sono stati abbastanza combattuti, ma Di Nenno e Stupa hanno mostrato maggiore lucidità e sono andati a vincere per 7-5 6-4. Per i Superpibes si tratta della seconda affermazione di fila contro Coello e Tapia in una finale di un Masters (dopo Valladolid) e, più in generale, del terzo successo stagionale contro i numeri 1 al mondo. Da segnalare che, con il titolo ottenuto a Madrid, sono saliti a quota 6 i trofei stagionali vinti da Di Nenno e Stupa (considerando WPT e Premier Padel).

In campo femminile il titolo è stato invece conquistato dalle solite Ariana Sanchez e Paula Josemaria. Dopo aver sconfitto ai quarti le gemelle Alayeto con un perentorio 6-0 6-2 e in semifinale Delfina Brea e Bea Gonzalez con un netto 6-3 6-2, le numero 1 al mondo non hanno tremato in finale e hanno battuto Gemma Triay e Marta Ortega per 6-3 7-6, conquistando così il 12° titolo stagionale tra WPT (comprendendo anche l’Open 500 di Reus) e Premier Padel. Numeri sensazionali, per una coppia che sta continuando a dimostrare di essere la più forte in circolazione nel panorama femminile.

E le italiane? Le migliori di questa settimana sono state Carolina Orsi e Carlotta Casali. Entrambe sono arrivate fino agli ottavi di finale, poi la prima, in coppia con la spagnola Carla Mesa, ha perso contro Araujo/Salazar (poi eliminate ai quarti di Riera e Icardo) per 6-2 7-5, mentre Casali, insieme a Raquel Segura, si è arresa di fronte alle sorelle Alayeto con un doppio 6-2. Eliminate invece al primo turno Stellato/Sussarello, sconfitte da Virseda/Jensen, e Lorena Vano, che in coppia con Letizia Manquillo ha perso proprio contro Orsi/Mesa.

Foto: worldpadeltour.com