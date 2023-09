Vuelta a EspaÃ±a 2023: UAE Emirates perfetta, Juan Sebastian Molano trionfa in volata. Settimo Dainese

Giornata apparentemente calma alla Vuelta a España 2023. Arrivo a Saragozza per la dodicesima tappa, senza GPM e dunque adattissima ai velocisti: a spuntarla è Juan Sebastian Molano grazie ad un ottimo lavoro della UAE Emirates. Per il colombiano prima vittoria della carriera in un Grande Giro. Resta leader della classifica generale Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

Pronti, via ed è andata la fuga di giornata. Due uomini all’attacco: Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH). Per loro vantaggio massimo poco superiore ai 2’30”, poi il gruppo è andato a chiudere senza patemi.

Si è infiammata la corsa a 20 chilometri dal traguardo: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è andato a prendersi 4” al traguardo volante e successivamente sono iniziati gli attacchi, con la Bahrain-Victorious ad accelerare per il vento. Velocità altissime come di consueto per approcciare gli ultimi tre chilometri, poi spazio alla volata.

Lavoro che sembrava perfetto per l’Alpecin-Deceuninck fino agli ultimi 300 metri quando è sbucata fuori la coppia UAE Emirates con Oliveira a lanciare Juan Sebastian Molano, che ha vinto addirittura per distacco. Alle sue spalle un deluso Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Boy van Poppel (Intermarché – Circus – Wanty). In casa Italia settima piazza per Alberto Dainese (Team dsm – firmenich).

Foto: Lapresse