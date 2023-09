Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “Il successo non mi cambierÃ , mi porto tanti ricordi dietro”

Sepp Kuss è il vincitore di un Grande Giro. Il ventinovenne di Durango è ufficialmente il vincitore della Vuelta a España 2023, facendo tornare gli Stati Uniti in vetta ad un Grand Tour a dieci anni di distanza da Chris Horner.

Un successo salutato dalla Jumbo-Visma, vera mattatrice della corsa spagnola, con la classica passerella sul traguardo, con tutta la squadra arrivata assieme sulla linea d’arrivo. Tanti abbracci ora per Kuss, che corona la sua carriera da ‘ultimo uomo’ per i suoi capitani togliendosi la più grande soddisfazione della sua vita sportiva.

“Incredibile, oggi forse è il giorno in cui ho sofferto di più, ma è finita – afferma ridendo lo statunitense ai microfoni dopo il traguardo -. Ho pensato che potesse essere una frazione assai veloce quando ho visto Ganna ed Evenepoel attaccare, ho sofferto di più oggi che sull’Angliru (ride)“.

Un grande successo il suo, ma Kuss non crede che cambierà qualcosa: “Non sono una persona o un corridore diverso, rimango sempre io. Chiaro che questa vittoria cambi qualcosa ma mi porto dietro una esperienza con tantissimi bei ricordi e momenti. Ora si festeggia, ci sono sia la mia famiglia che gli amici: sarà davvero speciale. Voglio condividere il successo con la squadra e con lo staff, per ricordare quello che abbiamo vissuto in queste settimane“.

