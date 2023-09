Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss fa i complimenti ad Evenepoel: “Impressionante, giÃ¹ il cappello”

Una giornata tranquilla per Sepp Kuss. Lo statunitense vive una tappa senza troppi patemi nella Sauveterre-de-Bearn-Larra Belagua di 156,5 chilometri, poiché la sua Jumbo-Visma ha deciso di concedere la rivincita a Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), con il belga che si è imposto nella quattordicesima frazione della Vuelta a España 2023.

Una giornata senza patemi per i calabroni, che dopo la tripletta di ieri pomeriggio sul Tourmalet hanno deciso di prendersi un turno ‘di riposo‘, lasciando così spazio alla fuga appena accortisi del fatto che, tra gli uomini in avanscoperta, non ci fossero corridori pericolosi.

“Quello che ha fatto oggi Evenepoel è impressionante – Kuss debutta rendendo omaggio al belga ai microfoni ufficiali – è un ottimo modo per riscattarsi da ieri e sono felice per lui che ha ottenuto un successo dopo una giornata deludente. Giù il cappello, sapevamo sarebbe stato motivato ad attaccare ma non eravamo preoccupati dalla fuga oggi, ci siamo concentrati sullo stare insieme perché sapevamo che la seconda salita sarebbe stata insidiosa se ci fosse stato qualche attacco, ma abbiamo tenuto tutto sotto controllo“.

Kuss prosegue: “Sapevamo che sarebbe una delle migliori possibilità per i rivali per provare qualcosa, soprattutto per come sono state affrontate le prime due salite, molto vicine l’una dall’altra. La UAE Team Emirates ha fatto un lavoro impressionante ma siamo rimasti insieme, Valter e Gesink sono riusciti a rientrare e siamo rimasti in una buonissima posizione come squadra“.

