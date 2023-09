Vuelta a España 2023, Lenny Martinez: “Normale perdere la maglia, davanti ci sono dei campioni”

L’ottava tappa della Vuelta a España 2023 ha visto il giovanissimo Lenny Martinez perdere terreno rispetto ai migliori e perdere di conseguenza la Maglia Rossa di leader della classifica in favore di Sepp Kuss. Il francese della Groupama ha chiuso con 1’10” di ritardo dal vincitore Roglic e siede ora in terza posizione.

Cyclism’Actu, media francese, ha raccolto le sue dichiarazioni dopo la tappa: “Maglia bianca e 3° nella generale, direi che non è male. Certo, mi sarebbe piaciuto mantenere la maglia rossa il più a lungo possibile, ma a volte va così. Davanti ci sono corridori molto più forti es esperti che oggi sono andati fortissimo fino all’ultima salita”.

Persa la maglia, Martinez non ha certo perso il sorriso e la positività: “Alla fine io sono arrivato a circa 1 minuto, neanche molto lontano. Perdere un po’ è normale, davanti ci sono dei campioni. Michael Storer mi ha aiutato molto nella salita e nel finale. Non bisogna esplodere in una scalata così difficile. Il prossimo passo è giocare sempre per la classifica generale e difendere la maglia bianca stando all’erta ogni giorno”.

Foto: Eurosport