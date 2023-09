Vuelta a EspaÃ±a 2023, Kaden Groves: “Lo scatto di Evenepoel nel finale mi ha aiutato. Per me Ã¨ un onore vincere la classifica a punti”

Tris di Kaden Groves alla Vuelta a España 2023. Dopo i successi nella quarta e quinta frazione, l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck ha trionfato anche nell’ultima frazione del Grande Giro iberico grazie a una grandissima volata e si è aggiudicato definitivamente la vittoria nella classifica a punti.

Il successo odierno è arrivato in modo particolare. Groves è infatti andato in fuga insieme ad altri corridori (tra cui Filippo Ganna e Remco Evenepoel) a circa 40 km dall’arrivo e poi ha trovato l’accelerazione vincente nei metri finali, partendo proprio nel momento in cui il gruppo era appena rientrato.

“Di sicuro non immaginavo di vincere in questo modo – ha affermato l’australiano al termine della tappa -. Volevo davvero conquistare il successo in quest’ultima tappa e mantenere la maglia verde, ma andare in fuga non era mia intenzione. Oggi Remco (Evenepoel, ndr) era una minaccia per la classifica a punti e sospettavo che avrebbe potuto provare qualcosa, non a prendere la maglia, ma a provare a vincere la tappa. E sapevo che dovevo seguirlo”.

Groves ha poi aggiunto: “È stato piuttosto interessante nel finale. Ci siamo guardati tutti e il gruppo è tornato sotto. Ma sapevo che quando sono in uno sprint, posso trovare qualcosa in più, e lo scatto di Remco a 500 metri dall’arrivo è stato un grande vantaggio per me. Per me è davvero speciale essere il primo australiano a vincere la classifica a punti della Vuelta. Devo ringraziare la mia squadra, senza di loro non sarebbe stato possibile”.

Foto: LaPresse