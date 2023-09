Vuelta a EspaÃ±a 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine 16 settembre, programma, streaming

Siamo alla resa dei conti della Vuelta a España 2023. Penultima tappa della corsa spagnola, da Manzanares El Real a Guadarrama: la frazione più lunga di queste tre settimane con i suoi 207,8 chilometri, non una vera e propria frazione di montagna ma una tappa molto mossa, molto più simile ad una giornata da classica.

Una tappa dove ci sono dieci gran premi della montagna, tutte di terza categoria; montagne non troppo complicate, dove il cuore è un circuito da 53,4 km da ripetere due volte con gli strappetti di Valdemaqueda e Las Chorras che anticipano le salite di La Escondida (9 km al 4.1%), La Paradilla (senza GPM, circa 2.5 km al 5.5%), Alto de Santa María de la Alameda (5 km al 5.6%) ed Alto de Robledondo (4 km al 6.1%). L’ultima salita, l’Alto San Lorenzo de El Escorial, che scollina ai -12 dal traguardo.

La ventesima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 11:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 11:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 11.45.

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 16 settembre

Ventesesima tappa: Manzanares El Real-Guadarrama (207,8 km)

Orario di partenza: 12.02

Orario d’arrivo: 17:30 circa

VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 11.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 11.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.45

Foto: Eurosport