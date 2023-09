Memorial Pantani 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, streaming. Tanti favoriti per l’arrivo in viale Carducci

Edizione numero diciannove del Memorial Marco Pantani. Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del maltempo, la corsa dedicata al Pirata torna in calendario per eleggere il successore di Sonny Colbrelli, vincitore nel suo magico 2021 poco prima di quella storica edizione della Parigi-Roubaix avanti a Vincenzo Albanese ed Alex Aranburu.

LA DIRETTA LIVE DEL MEMORIAL PANTANI DALLE 13.00

PERCORSO

Da Riccione a Cesenatico per 193,3 chilometri di percorrenza, primo tratto di saliscendi per arrivare poi a Verucchio e Passo delle Siepi, le prime vere difficoltà altimetriche. Poi si arriva al GPM di Cima Gorolo (5,3 km al 5,3%) che fa da apripista al circuito di Longiano, di 15,9 chilometri da percorrere quattro volte, con il Crocetta ed il muro di Via Belvedere. Poi un tratto di 38 chilometri pianeggianti, prima del circuito di cinque chilometri da affrontare quattro volte prima dell’arrivo in Viale Carducci, avanti al monumento dedicato a Pantani.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tanti gli uomini che possono puntare al successo. Spiccano Pavel Sivakov e Marc Hirschi, rispettivi vincitori del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini con grandi prestazioni. In tanti vorranno provarci; da Alexxey Lutsenko e Simone Velasco dell’Astana, a Lorenzo Rota e Davide Formolo che porteranno avanti il nome dell’Italia in maglia Intermarché-Circus-Wanty e UAE Team Emirates. Michael Matthews della Jayco-AlUla può resistere su salite del genere, mentre in maglia Italia c’è Filippo Baroncini, alla ricerca di quella vittoria che potrebbe permettergli di spiccare il volo.

ORARI

La diciannovesima edizione del Memorial Pantani partirà alle ore 11.10, con l’arrivo previsto tra le 15.45 e le 16.14. Rai Sport garantirà la diretta in chiaro dalle ore 15.00, così come su RaiPlay in streaming. OA Sport partirà con la diretta testuale della corsa dalle ore 13.00

PROGRAMMA

16 settembre – Memorial Pantani

Orario di partenza: 11.10

Orario di arrivo: 15.45-16-15

Diretta tv: RaiSport, dalle 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.00

Diretta testuale: OA Sport dalle 13.00