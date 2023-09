Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi Manzanares El Real-Guadarrama: orari, percorso, tv, favoriti. Si decide la Maglia Rossa

Momento decisivo alla Vuelta a España 2023: oggi in scena la ventesima e penultima tappa, appuntamento conclusivo in chiave classifica generale con partenza da Manzanares El Real ed arrivo a Guadarrama. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odieran con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 11.45

PERCORSO VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

207,8 chilometri conditi da dieci GPM, tutti di terza categoria. Non c’è un attimo di pausa: Collado del Portzago, 10,8 chilometri al 3,4%, Puerto de la Cruz Verde, con 7 km al 5% per cominciare. Poi un circuito da ripetersi due volte con tre salite in rapida successione: La Escondida (9 km al 4.1%), Alto de Santa María de la Alameda (5 km al 5.6%) ed Alto de Robledondo (4 km al 6.1%). Poi il gran finale con altre due ascese: Puerto de la Cruz Verde (7.3 km al 3,8%) e Alto San Lorenzo de El Escorial, ufficialmente 4,6 km al 6,6% con il primo tratto impegnativi, gli ultimi 2300 metri sono all’8% di media e i primi 600 metri addirittura al 14%. Ultimo scollinamento a 12 chilometri dal traguardo.

FAVORITI VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

La Jumbo-Visma deve chiudere i conti: l’obiettivo è portare in Maglia Rossa Sepp Kuss a Madrid, lo statunitense dovrà resistere, altrimenti potranno approfittarne per balzare al comando all’ultimo momento i compagni di squadra Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Dietro di loro Juan Ayuso e Mikel Landa cercheranno l’assalto disperato al podio, mentre il campione belga Remco Evenepoel va a caccia della quarta vittoria di tappa in questa edizione.

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 16 settembre

Ventesesima tappa: Manzanares El Real-Guadarrama (207,8 km)

Orario di partenza: 12.02

Orario d’arrivo: 17:30 circa

VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 11.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 11.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.45