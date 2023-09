Vuelta a EspaÃ±a 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine 10 settembre, programma, streaming

Va in scena quest’oggi, domenica settembre, la quindicesima tappa della Vuelta a España 2023. Quest’oggi si va dalla terra che deve la sua fama ai tori e a Miguel Indurain, Pamplona, a Lekunberri, un paese che conta poco più di mille anime e che ha una propria vita solo dalla metà degli Anni ’90.

Si tratta di una frazione abbastanza mossa, con due salite che, anche se non sono certo insuperabili, qualche movimento possono crearlo. Si tratta del Puerto de Lizarraga, di terza categoria e del Puerto de Zuarrarrate, di seconda categoria. Una tappa, questa, che può essere adatta alle fughe da lontano, con gli uomini di classifica che non si dovrebbero spendere particolarmente.

La quindicesima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 15:00 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, dalle 14:30 con le prime due opzioni e dalle 15:00 con le restanti. OA Sport vi offrirà invece la Diretta Live testuale a partire dalle 13:20.

