Germania-Serbia oggi, Finale Mondiali basket 2023: orario, programma, tv, streaming

E’ il giorno della Finale del Mondiale 2023 di basket! Oggi, domenica 10 Settembre, sapremo chi tra Germania e Serbia alle 14:40 italiane a Manila (Filippine) alzerà al cielo il trofeo di Campione del Mondo della palla a spicchi.

La Germania di Dennis Schröder si presenta all’atto conclusivo ancora imbattuta: sette successi in altrettante partite fin qui disputate. I tedeschi hanno eliminato nei quarti di finale la Lettonia di Luca Banchi (81-79), mentre in semifinale hanno sorpreso gli Stati Uniti grazie ad una prestazione sontuosa di Franz Wagner e Andreas Obst. La compagine teutonica segue il primo successo iridato, con il miglior piazzamento che risale al 2002 quando arrivò terza.

Anche la Serbia è alla ricerca del primo sigillo al Mondiale da quando, nel 2006, partecipa come rappresentativa ‘indipendente’ – fu argento nel 2014 dietro agli USA. Come Jugoslavia vinse tre volte (1970, 1978 e 1990), mentre sotto il nome di Serbia e Montenegro due successi consecutivi nel 1998 e 2002. Al timone della rappresentativa balcanica un CT ‘navigato’ come Svetislav Pesic (ex Virtus Roma), che sedeva sulla panchina serba nella vittoria del Mondiale 2002 ma anche di EuroBasket 2001 – vincendo il torneo continentale anche con la Germania nel 1993. Bogdan Bogdanovic proverà a replicare la partita quasi perfetta contro il Canada, estromettendo i nord-americani dalla kermesse asiatica.

Inizio del match previsto alla Mall of Asia di Manila (Filippine) alle 14:40 italiane. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, invece, vi fornirà la diretta LIVE testuale della Finale del Mondiale 2023 di basket!

CALENDARIO FINALE MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Domenica 10 Settembre

Ore 14:40 Germania-Serbia – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA FINALE MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Foto: fiba.basketball