Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi Pamplona-Lekunberri: orari, percorso, tv, favoriti. Evenepoel ci riprova?

Va a concludersi anche la seconda settimana alla Vuelta a España 2023. In scena oggi la quindicesima tappa che va ad anticipare l’ultimo giorno di riposo, poi diretti verso Madrid. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, altimetria, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.20

PERCORSO QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

158,5 chilometri da Pamplona a Lekunberri. Prima parte pianeggiante, con qualche saliscendi, ma senza GPM, il primo è posizionato a circa 60 chilometri dopo il via, un terza categoria, il Puerto de Lizarraga (19,3 km al 2,8%). Poi si entra nel circuito finale dove protagonista sarà il Puerto de Zuarrarrate di seconda categoria (7,3 km al 4,8%) dove si deciderà la corsa, visto l’ultimo scollinamento a 9 chilometri dall’arrivo.

FAVORITI QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Dovrebbe essere un’altra giornata da fughe, difficile che il gruppo si giochi il successo visto che la Jumbo-Visma non starà a controllare la corsa. E allora ecco che Remco Evenepoel, dopo il capolavoro di ieri, potrà riprovarci. Visto il finale in discesa l’Italia spera in un corridore come Damiano Caruso che si è ben disimpegnato in queste giornate e abile con un percorso simile. Se il plotone dovesse riuscire a giocarsi la vittoria occhio a Primoz Roglic in uno sprint ristretto. Comunque pochi dovrebbero essere i patemi per la Maglia Rossa Sepp Kuss.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Domenica 10 settembre

Quindicesima tappa: Pamplona – Lekunberri (158,5 km)

Orario di partenza: 13.20 (chilometro zero alle 13.33)

Orario d’arrivo: 17.30 circa

QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00