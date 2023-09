Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Roglic il favorito ma Vingegaard Ã¨ in agguato

La Vuelta a España 2023 è arrivata ad uno di quei giorni che possono scrivere la storia della corsa per quanto riguarda la classifica generale. Si corre oggi infatti l’attesissima frazione numero 13, il “tappone” pirenaico che ha tutte le credenziali per essere considerato la tappa regina di quest’edizione.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLAVUELTA DALLE 13.35

134 km che porteranno da Formigal fino ai 2115 metri di altitudine del Col du Tourmalet. Un disegno infernale che prevede prima il Col d’Aubisque (16,5 km al 7,1% di pendenza media) poi le pendenze brutali del Col de Spandelles (10,3 km all’8,3%) ed infine proprio il mitico Tourmalet con i suoi 18,9 km al 7,4% che termineranno con una durissima rampa finale.

Una frazione che metterà senza alcun dubbio i “big” uno contro l’altro e che costringerà squadre e corridori a scoprire le carte. Sinora nessuno è stato in grado di imporsi nettamente come uomo più forte in salita ma per caratteristiche e per quanto dimostrato il più atteso in assoluto oggi sarà Primoz Roglic. Lo sloveno si è difeso a cronometro ed ha un’occasione importantissima per provare a colmare il gap in classifica da Evenepoel.

Proprio il belga sarà lo sfidante principale dell’ultimo vincitore del Giro d’Italia. Le tre salite lunghissime e l’altitudine non sono il pane preferito per i denti di Evenepoel, che sembra però in ottima forma ed in grado quanto meno di combattere fino alla fine. Chi invece non è sembrato stare al meglio è Jonas Vingegaard che arriva però sul suo terreno prediletto. Sarà estremamente interessante vedere cosa farà la Jumbo-Visma.

Non dobbiamo dimenticare che il team giallo-nero ha il leader della classifica generale Sepp Kuss. Cosa farà lo statunitense? Tornerà a svolgere il suo abituale ruolo da gregario? E se dovesse invece attaccare, chi lo seguirà? Anche la UAE ha tre uomini ancora in classifica e può porsi le stesse domande della Jumbo. La tappa di oggi potrebbe premiare un Joao Almeida in crescita, senza dimenticare Juan Ayuso e Marc Soler. Tra gli uomini più forti in salita non possiamo certo non citare anche Enric Mas.

I sopraelencati si sono dimostrati, insieme forse ad Aleksandr Vlasov e Lenny Martinez, gli uomini più performanti quando la strada si fa dura. Non possiamo però escludere che la Jumbo decida di lasciar andare la fuga, che dovrebbe comunque faticare per arrivare: i corridori da tenere d’occhio potrebbero essere Damiano Caruso, Romain Bardet, Hugh Carthy, Cian Uijtdebroeks e i già vincitori Jesus Herrada e Lennard Kämna.

BORSINO FAVORITI TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Primoz Roglic

**** Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard

*** Joao Almeida, Juan Ayuso, Enric Mas

** Sepp Kuss, Marc Soler, Aleksandr Vlasov, Romain Bardet

* Damiano Caruso, Hugh Carthy, Cian Uijtdebroeks, Jesus Herrada, Lennard Kämna

Foto: LaPresse