Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Roglic cerca un altro sigillo, occhio alla fuga

Messa in archivio la cronometro di Valladolid, la Vuelta a España 2023 riparte con l’undicesima tappa che proporrà un nuovo arrivo in salita. Si parte da Lerma e si arriva, dopo 163,5 chilometri, alla Laguna Negra di Vinuesa, per una di quelle frazioni che gli spagnoli chiamano “unipuerto“, ovvero una tappa dal percorso semplice, prima dell’unica salita che porta al traguardo.

Tutto l’interesse della tappa sarà infatti posto sulla salita verso la Laguna Negra, un’ascesa in classico stile Vuelta, con tratti ripidissimi alternati a tratti pedalabili per un totale di 6,6 km al 6,7%. Una salita dunque che può fare qualche differenza, specie dopo la cronometro, ma che difficilmente spaccherà la classifica.

Se il gruppo dei “big” deciderà di non lasciar andare la fuga, il profilo della tappa sembra essere adatto a Primoz Roglic. Lo sloveno ha dimostrato di avere il giusto colpo di pedale e potrà sfruttare l’ultimissima rampa con punte al 14% per lanciare uno dei suoi micidiali sprint in salita.

Lo sfidante sarà con ogni probabilità Remco Evenepoel, l’unico che può competere con Roglic in questo tipo di arrivi. Dopo aver guadagnato a cronometro, il belga potrebbe dare una “mazzata” psicologica importante imponendosi anche in salita. Da tenere d’occhio anche Juan Ayuso, che potrebbe anche giovare del lavoro di squadra in casa UAE.

Nonostante una brutta cronometro non si può sottovalutare Jonas Vingegaard, ancora ampiamente in classifica ma non più nelle condizioni di aspettare solo i “tapponi” per fare la differenza. Lo stesso si può dire anche di Enric Mas, che ha dimostrato di poter dire la sua su questi arrivi. La cronometro di ieri ha restituito anche un Aleksandr Vlasov brillante, che può risalire in classifica. Più difficile invece che sia la giornata di Joao Almeida, meno adatto a salite così esplosive.

Interessanti anche le chance di Sepp Kuss e Marc Soler. I due sono le teoriche terze linee delle proprie squadre ma sono entrambi davanti in classifica. Se dovesse muoversi uno dei due, come reagiranno i capitani delle altre squadre? Tra gli uomini ancora ben piazzati in classifica occhio anche a Lenny Martinez e Mikel Landa.

Non è da escludere assolutamente la possibilità che il gruppo lasci andare la fuga. In quel caso sarebbe molti i candidati al successo, a partire da Romain Bardet, Damiano Caruso ed il solito Lennard Kämna. Einer Rubio e Hugh Carthy sono altri due da tenere in considerazione, così come attaccanti puri con caratteristiche meno spiccate da scalatori come Rui Costa, Samuele Battistella, Jesus Herrada e Omar Fraile.

BORSINO FAVORITI UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Primoz Roglic

**** Remco Evenepoel, Juan Ayuso

*** Jonas Vingegaard, Aleksandr Vlasov, Enric Mas

** Romain Bardet, Damiano Caruso, Lennard Kämna, Einer Rubio

* Hugh Carthy, Sepp Kuss, Marc Soler, Rui Costa, Samuele Battistella

