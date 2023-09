Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Primoz Roglic il favorito sulle dure pendenze verso Bejes

La Vuelta a España 2023 riparte, dopo il secondo giorno di riposo, per l’ultima e decisiva settimana. Si riparte con la tappa numero 16, una frazione “unipuerto“, ovvero una di quelle tappe, tipiche della corsa spagnola, dal percorso quasi del tutto piatto, ad eccezione di una dura ed esplosiva salita finale.

Si parte da Liencres Playa per arrivare a Bejes dopo 120.1 km per un percorso che partirà dalla Cantabria per arrivare al confine con le Asturie. Una frazione breve che sarà per oltre 115 km un lunghissimo avvicinamento alla salita finale: un vero e proprio muro di 4,8 km all’8,8%. La pendenza media è abbassata da un tratto di piano nella fase centrale, ma le pendenze nei due tratti duri saranno costantemente intorno al 14%.

Nonostante un percorso che, sui tanti saliscendi, potrebbe risultare ricco di trappole e di punti per imboscate, il nostro favorito per la tappa è Primoz Roglic. Lo sloveno può puntare al successo e ai relativi abbuoni, approfittando della tappa semplice e molto breve in cui la squadra può lavorare senza spendere tantissimo. Sulle pendenze della salita finale il suo spunto può essere devastante.

Da tenere d’occhio ovviamente anche i suoi compagni di squadra, ovvero la maglia rossa Sepp Kuss e Jonas Vingegaard, entrambi in grado di partire ed attaccare, approfittando della superiorità numerica della Jumbo-Visma. Potrebbe essere anche una giornata per Juan Ayuso o Enric Mas, decisi magari a rosicchiare qualcosa prima delle tappe decisive.

La durezza delle prossime giornate potrebbe però portare i “big” a prendersi una giornata di relativo riposo e lasciar andare dunque ancora una volta la fuga. In quel caso tra i favoriti ci sarebbero uomini in grado di spingere su pendenze molto dure come Santiago Buitrago o Lennard Kämna, entrambi beffati da Rui Costa a Lekunberri. Occhio anche a Romain Bardet, Einer Rubio, Andreas Kron, Lenny Martinez e Hugh Carthy. Potrebbe essere anche una tappa per Evenepoel, che ha detto però di voler prendersela comoda per essere al meglio nei giorni successivi.

BORSINO FAVORITI SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Primoz Roglic

**** Jonas Vingegaard, Sepp Kuss

*** Santiago Buitrago, Lennard Kämna, Romain Bardet

** Juan Ayuso, Einer Augusto Rubio, Andreas Kron, Enric Mas

* Lenny Martinez, Hugh Carthy, Remco Evenepoel, Jesus Herrada, Geraint Thomas

